Натомість він виявив намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Погляд Трампа на санкції проти Росії

Відповідно до інформації видання, Трамп у розмові із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього через кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і Путін мають повноваження для укладення угоди.

За словами 6 чиновників, знайомих з обговоренням і які говорили на умовах анонімності, Трамп також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Як пишуть у виданні, ці свідчення проливають світло на зміну позиції Трампа, який фактично дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години.

Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув – припинення американського тиску та розкол у НАТО – між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі вводитимуть санкції,

– ідеться в матеріалі.

В NYT пишуть, що для багатьох така зміна була очікуваною. Спершу – емоційна зустріч із Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті, а згодом – відставка американського посла в Києві.

"Політика адміністрації Трампа з самого початку полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву – Україну, а не на агресора – Росію", – написала експосол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Чиновник Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим можливостям, тоді як Трамп "хоче максимізувати економічні можливості для американців".

В матеріалі йдеться, що європейські лідери зрозуміли з розмови з Трампом, що їм не варто очікувати, що Сполучені Штати приєднаються до них найближчим часом у посиленні фінансового тиску на Путіна.

"Для Трампа це зміна курсу. Раніше він у соцмережах час від часу погрожував Росії санкціями…Однак після телефонної розмови з Путіним у понеділок, ці зобовʼязання зникли. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, виконувати цю погрозу", – пишуть в NYT.

В матеріалі зазначають, що Трамп, який під час передвиборчої кампанії запевняв, що зможе досягти мир між Росією та Україною за 24 години, згодом визнав, що це набагато складніше, ніж він думав. Розчарований повільним прогресом і непоступливістю кремлівського диктатора, він заговорив про можливість виходу США з переговорного процесу. У дописі в понеділок Трамп чітко дав зрозуміти, що бажає дистанціюватися від мирних переговорів і перейти до укладання ділових угод з Росією.

"Умови припинення війни мають обговорюватися між двома сторонами, як і має бути, бо лише вони знають деталі", – написав тоді Трамп.

Потім він перейшов до того, що деякі європейські лідери вважають його справжньою метою: нормалізації відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Перед Росією відкривається величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений", – заявив Трамп.

Наразі неясно, як саме буде виглядати нормалізація відносин, але Трамп прагне відкрити американським компаніям доступ до російського енергетичного сектору та ринку рідкоземельних металів.

"Путін, схоже, добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тож зосередив більшу частину їх розмов на можливих економічних відносинах. У результаті Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи обійти Україну та поглибити співпрацю з Росією. Це і є той розкол всередині НАТО, який Путін намагався створити і використовувати протягом двох десятиліть", – пишуть в NYT.

Там також вказують, що європейський високопосадовець, який брав участь у переговорах, зазначив, що Трамп, схоже, ніколи не мав наміру долучатися до санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Його погрози були, за словами чиновника, здебільшого показовими.