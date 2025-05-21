Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія знову зазіхає на Суми

Президент Росії Владімір Путін поїхав до Курської області, де провів нараду з керівниками муніципалітетів. Там диктатор обговорив багато "Нагальних" питань, зокрема щодо "неонацистів" в Україні. Цікаво, що Курську область армія країни-агресорки контролює не повністю, тобто Путін фактично приїхав до лінії розмежування.

Під час розмови російський лідер пожартував у відповідь на заяву одного з учасників про те, що Суми мають стати російськими.

Очільник Глушківського району Павло Золотарьов, говорячи про те, на скільки кілометрів потрібно відігнати ЗСУ від кордону, заявив, що Суми мають стати російським містом.

Ми не можемо жити як на півострові. Нас має бути більше. Хоча б Суми. Я думаю так. І з вами, як із головнокомандувачем, ми переможемо,

– заявив учасник бесіди з Владіміром Путіним.

Так, за словами Путіна, таке ж саме бажання володіти Сумською областю було в Олександра Хінштейна, тому він нібито й був призначений тимчасовим губернатором регіону.