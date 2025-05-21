Путін знову розкидувався заявами про "неонацистів" в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Путін відвідав Курську область, де тривають бої

Російський диктатор Путін прибув у Курську область. Там він відвідав будівництво АЕС-2 в Курчатові, де заодно провів нараду з керівниками муніципалітетів області.

У ЦПД при РНБО України відреагували на це і наголосили, що диктатор здійснює візит у регіон, який Росія не контролює повністю.

Путін, що не стало несподіванкою, знову назвав українців "неонацистами", бо у Курській області вони, за його словами, зносили радянські пам'ятники.

Російський самопроголошений президент заявив, що ЗСУ рухаються у бік кордонів Росії. Втім, нагадаємо, Сили оборони не покидали територію Росії у Курській області, бої продовжуються у прикордонних районах.

Для швидшого відновлення Курської області, яку росіяни самі ж жорстоко бомбардували, пропонують створити особливу економічну зону і виділити якість кошти на відновлення.

Також Путін підтримав ідею створення у Курській області музею, що буде присвячений подіям 2024-2025 років.