Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

До теми Війна триватиме, а США вийдуть з переговорів: що на Заході пишуть про розмову Путіна і Трампа

Які деталі розмови Трампа з Путіним та Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та 5 інших європейських лідерів приєдналися до телефонної конференції з Дональдом Трампом одразу після його розмови з Владіміром Путіним.

Тоді американський лідер заявив, що, мовляв, Путін погодився на переговори, наголосив, що США не братимуть участі в цих переговорах, і виступив проти ідеї запровадження санкцій проти Путіна на цей час. Про це виданню повідомили 2 співрозмовники, які були присутні на розмові, та третє джерело, обізнане з цією розмовою.

Відомо, що Трамп і Зеленський провели коротку розмову в понеділок вранці, і Трамп запитав свого українського колегу, що йому слід сказати Путіну, зауважили джерела.

Зеленський був радий, що Трамп зателефонував йому для консультації. Він попросив Трампа вимагати негайного припинення вогню, пригрозити новими санкціями проти Росії та не пропонувати Путіну жодних поступок без консультацій з Україною,

– кажуть джерела.

Співрозмовники наголосили, що, коли розмова з Путіним завершилася, Трамп знову зателефонував Зеленському. Цього разу на лінії також були лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

Одне європейське джерело, яке брало участь у розмові, повідомило Axios, що розмова була "конструктивною", натомість інше джерело сказало, що Зеленський вважав комунікацію "поганою".

Співрозмовники повідомили, що Зеленський та кілька інших лідерів, які брали участь у розмові, нагадали Дональду Трампу, що саме його ідеєю було розпочати мирні переговори з негайного 30-денного припинення вогню.

Водночас посадовець Білого дому заявив журналістам, що президент США "ніколи не погоджувався" з тим, що припинення вогню має бути передумовою для переговорів, і "ніколи не казав", що Зеленський може вирішувати, якими будуть умови переговорів.

"Інші європейські лідери, які брали участь у розмові, запитували про можливість санкцій США проти Росії, але Трамп сказав, що не вважає це гарною ідеєю, і наголосив, що, на його думку, Путін хоче угоди", – пишуть

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні втрутилася, щоб запитати, чому не може бути припинення вогню принаймні протягом двох тижнів напередодні переговорів, тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запитав, на які поступки готова піти Росія, наголосили джерела.

Що ще сказав Трамп Зеленському та іноземним лідерам

За даними видання, Дональд Трамп також повідомив під час телефонної конференції іноземним лідерам, що Владімір Путін представить "мирний меморандум" зі своїми умовами щодо припинення вогню та припинення війни.

Джерело, яке було присутнє під час розмови, повідомило, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив Путіна представити "щось, з чим Київ та Європа можуть погодитися", а не пропозицію, яку буде негайно відхилено,

– мовиться у матеріалі.

Зеленський заявив, що попередні раунди переговорів з Путіним, зокрема минулого тижня, ні до чого не призвели, і наголосив, що якщо Трамп не наполягатиме, Путін не рухатиметься, повідомили співрозмовники видання.

Посадовець Білого дому заявив, що Росія місяцями відмовлялася представити документ зі своїм баченням того, як завершити війну, і той факт, що Путін погодився на це, є "значним кроком вперед".

Трамп також сказав іноземній групі лідерів, що Росія та Україна повинні провести двосторонні прямі переговори без будь-яких посередників третьої сторони, оскільки "сторони найкраще розуміють усі деталі конфлікту".

З усім тим, Мелоні та Мерц заявили, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів.

Цікаво, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, здавалися здивованими тим, що Трамп був відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, судячи з усього, зовсім не змінив своєї позиції, мовиться у матеріалі.