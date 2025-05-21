Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Какие детали разговора Трампа с Путиным и Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и 5 других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Дональдом Трампом сразу после его разговора с Владимиром Путиным.

Тогда американский лидер заявил, что, мол, Путин согласился на переговоры, отметил, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против идеи введения санкций против Путина в настоящее время. Об этом изданию сообщили 2 собеседники, которые присутствовали на разговоре, и третий источник, знакомый с этим разговором.

Известно, что Трамп и Зеленский провели короткий разговор в понедельник утром, и Трамп спросил своего украинского коллегу, что ему следует сказать Путину, заметили источники.

Зеленский был рад, что Трамп позвонил ему для консультации. Он попросил Трампа требовать немедленного прекращения огня, пригрозить новыми санкциями против России и не предлагать Путину никаких уступок без консультаций с Украиной,

– говорят источники.

Собеседники отметили, что, когда разговор с Путиным завершился, Трамп снова позвонил Зеленскому. На этот раз на линии также были лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

Один европейский источник, участвовавший в разговоре, сообщил Axios, что разговор был "конструктивным", зато другой источник сказал, что Зеленский считал коммуникацию "плохой".

Собеседники сообщили, что Зеленский и несколько других лидеров, участвовавших в разговоре, напомнили Дональду Трампу, что именно его идеей было начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня.

В то же время чиновник Белого дома заявил журналистам, что президент США "никогда не соглашался" с тем, что прекращение огня должно быть предпосылкой для переговоров, и "никогда не говорил", что Зеленский может решать, какими будут условия переговоров.

"Другие европейские лидеры, которые участвовали в разговоре, спрашивали о возможности санкций США против России, но Трамп сказал, что не считает это хорошей идеей, и отметил, что, по его мнению, Путин хочет сделки", – пишут

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони вмешалась, чтобы спросить, почему не может быть прекращения огня по крайней мере в течение двух недель накануне переговоров, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти Россия, отметили источники.

Что еще сказал Трамп Зеленскому и иностранным лидерам

По данным издания, Дональд Трамп также сообщил во время телефонной конференции иностранным лидерам, что Владимир Путин представит "мирный меморандум" со своими условиями о прекращении огня и прекращения войны.

Источник, который присутствовал во время разговора, сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем Киев и Европа могут согласиться", а не предложение, которое будет немедленно отклонено,

– говорится в материале.

Зеленский заявил, что предыдущие раунды переговоров с Путиным, в частности на прошлой неделе, ни к чему не привели, и подчеркнул, что если Трамп не будет настаивать, Путин не будет двигаться, сообщили собеседники издания.

Чиновник Белого дома заявил, что Россия месяцами отказывалась представить документ со своим видением того, как завершить войну, и тот факт, что Путин согласился на это, является "значительным шагом вперед".

Трамп также сказал иностранной группе лидеров, что Россия и Украина должны провести двусторонние прямые переговоры без каких-либо посредников третьей стороны, поскольку "стороны лучше понимают все детали конфликта".

Со всем тем, Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть привлечены к переговорам.

Интересно, что лидеры, участвовавших в телефонном разговоре, казались удивленными тем, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от Путина, и представил это как новое развитие событий, хотя российский лидер, судя по всему, совсем не изменил своей позиции, говорится в материале.