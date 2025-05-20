Очередная "решающая" неделя и очередной "исторический" разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным завершился. Сам Трамп охарактеризовал свой двухчасовой диалог с российским диктатором как "конструктивный" и "очень продуктивный", но детали разговора остались за кадром.

Прекращения огня до сих пор нет, Штаты в очередной раз угрожают выйти из переговоров, а россияне пообещали обсудить "меморандум о мире", куда, возможно, войдет режим тишины на фронте.

24 Канал собрал реакцию западных СМИ на телефонный разговор Трампа с Путиным и следующие заявления, прозвучавшие из Белого дома и Кремля.

Трамп заявляет о прогрессе, а Путин тянет время

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего оба выступили с заявлениями, которые, на первый взгляд, воспринимаются как определенный положительный сдвиг с мертвой точки.

Оба описали свой диалог как "продуктивный" и договорились продолжать контакты по завершению войны России против Украины. Впрочем, если посмотреть на ситуацию шире, реальных результатов Трампу добиться не удалось. Единственное, что действительно изменилось от провальной (за исключением потенциального обмена пленными) встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, – Трамп с Путиным два часа говорили по телефону.

Американские медиа, как лояльные к Трампу, так и оппозиционные, в своих материалах приходят к похожим выводам и ставят примерно одинаковый вопрос: "Господин президент, а когда все же наступит мир в Украине?"



Дональд Трамп выступает перед журналистами в Белом доме 19 мая / Фото AP

Республиканское издание Fox News опубликовало статью с заголовком "Трамп уверен, что Путин хочет мира с Украиной" и отдельно подчеркнуло, что президент США до сих пор доверяет Владимиру Путину. Во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что верит в искреннее стремление Путина по завершению войны. В то же время Fox News указывает, что Трамп становится "менее уверенным" в президенте Украины. На вопрос, делает ли Зеленский достаточно для содействия процессу мирных переговоров, Трамп ответил, что сможет утвердительно ответить на этот вопрос "примерно через две недели".

Послушайте, он сильный человек, Зеленский, сильный парень, и с ним нелегко иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохая вещь, которая там происходит. Я думаю, что он хочет остановиться. Но я смогу лучше ответить на этот вопрос через две или четыре недели. Надеюсь, что ответ будет таким: он хочет решить эту проблему,

– ответил Трамп журналистам.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с Трампом: один частный еще до звонка главы Белого дома Путину, а второй уже после, вместе с европейскими союзниками Украины.



Fox News процитировали слова Трампа, что "прекращение огня возможно, но Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны", однако авторы так и не смогли определить, о каких компромиссах говорит Трамп, ни выяснить, каких реальных результатов достигнуто во время разговора американского президента с Путиным.

"Продемократический" CNN менее осторожен в тоне своего материала. В статье "Мир в Украине выглядит все более отдаленным после разговора Трампа с Путиным" издание отмечает, что разговор президентов России и США вызывает новые вопросы относительно того, насколько действительно Трамп хочет быть вовлеченным в процесс урегулирования войны, и зачем глава Белого дома углубляет разногласия с союзниками в ключевом вопросе по завершению кровопролития.

Сейчас Украина и Европа настаивают на 30-дневном прекращении огня, чтобы дать время переговорному процессу по постоянному мирному соглашению между Украиной и Россией – идею, которую предложил сам Дональд Трамп. Москва от этого отказывается и постоянно подчеркивает свое стремление сначала подписать соглашение, а уже потом прекращать бои на передовой.

Поскольку сами переговоры могут длиться месяцами, требование Москвы "выглядит как хитрость", чтобы позволить России продолжать наступательные действия на фронте и убийства мирных жителей в украинских городах.

Объявив после разговора с Путиным, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры, "как только они могут", о прекращении огня и, в конце концов, о прекращении войны, пока продолжаются боевые действия, Трамп стал на сторону своего друга в Кремле,

– делает вывод CNN.

В то же время Трамп в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы "отойти" от урегулирования российско-украинской войны, если увидят, что их усилия не приводят к результату. Накануне аналогичное заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

CNN указывает, что "угроза выйти из переговоров – классический прием "заключающего сделки" (Дональда Трампа)", но если учесть скептицизм администрации Белого дома относительно предоставления финансовой и военной помощи Украине, подобные упреки "могут быть не блефом" и со стороны Трампа.



Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио накануне звонка Трампа Путину / Фото ОП

Веса этому выводу добавляет откровенное нежелание Трампа оказывать давление на Россию. Американский президент снова уклонился от прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, которые до этого были согласованы с европейскими партнерами.



Глава Белого дома лишь сказал, что "может наступить время, когда это произойдет". Зато Трамп вполне однозначно подчеркнул свои жалобы на стоимость военной помощи для Украины, что наталкивает на мысль, что новых пакетов помощи от Штатов ожидать не стоит.

Трамп не хочет давить на Путина

Издание The Economist прямо указывает, что нежелание Трампа занимать жесткую позицию против Путина выглядит "странным". Накануне этого разговора казалось, что американский президент выдвинет российскому диктатору ультиматум: либо Россия соглашается на прекращение огня, или столкнется с последствиями. Вместо этого Трамп предложил Путину "еще больше переговоров", что только играет на руку Кремлю, который всеми силами пытается затянуть процесс урегулирования войны.

В последние недели Трамп начал задаваться вопросом, не "обманывает" ли его Путин. Пока что, однако, он обманывает всех тех, кто хочет, чтобы он занял жесткую позицию. Трамп, который давно восхищается российским сильным лидером, колеблется между тремя вариантами, хорошо знакомыми тем, кто страдает от неразделенной любви: удвоить усилия, сдаться или стать враждебным,

– пишет The Economist.

После того, как переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле не привели к договоренности о прекращении огня, Трамп заявил, что только его личное участие может вывести мирный процесс из тупика.

Телефонный разговор с Путиным состоялся, а реальных результатов так и не произошло, следовательно, вероятно, Трамп может решить, что только при личной встрече с российским диктатором ему удастся окончательно убедить его прекратить убийства. Издание отмечает, что бесконечные переговоры, даже если встреча Трампа с Путиным состоится, только дают России время достичь больших успехов на поле боя.



Встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле / Фото МИД Украины

В то же время в администрации Белого дома растет беспокойство, что безрезультатные дипломатические усилия их лидера превратят "войну Джо Байдена", как ее называет сам президент США, в "провал Дональда Трампа". Поэтому вариант, при котором США полностью отстраняются от посреднических усилий в урегулировании войны, кажется все ближе к реальности.



Трамп намекнул, что роль Америки будет более обособленной, позволяя сторонам конфликта общаться друг с другом, и подчеркнул, что любое соглашение возможно только при прямых переговоров России и Украины, ведь только "они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает".

The Economist отдельно отмечает, что разочарование Трампа от России может иметь обратный эффект и в конце концов лишить Украину остатков американской дипломатической поддержки, если американцы решат оставить переговоры. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул важность участия Америки в мирном процессе и прямом взаимодействии США с европейскими союзниками.

Двухпартийный законопроект о введении 500% вторичных санкций против российских энергоносителей, предложен республиканским сенатором Линдси Грэмом, и пакет ограничений от ЕС против российского теневого флота до сих пор на столе, однако Трамп, видно, не желает принимать никаких решений.

Путину этого будет достаточно, пишет издание. Российский диктатор сможет выдержать экономические потери от дальнейших санкций и убежден, что в США "мало кто имеет мужество восстановить американскую военную поддержку Украине". Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорит, что "Путин не до конца знает, как выйти из войны", однако все указывает на то, что Путин готов продолжать боевые действия.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле также подчеркнул, что Россия "готова воевать год, два, три – сколько бы времени не понадобилось", а требования Кремля сводятся лишь к фактической капитуляции Украины.

Трамп справедливо называет войну "кровавой бойней". Но он, кажется, не осознает, что одних только заигрываний с Путиным будет недостаточно, чтобы ее остановить,

– заключает The Economist.

Россияне довольны разговором с Дональдом Трампом

Европейские лидеры приободрились около двух недель назад, когда сам президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня и пригрозил России новыми санкциями, но телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным показал, что эти надежды были напрасными. Реакцию европейцев описывает издание Bloomberg и подчеркивает, что уже несколько европейских правительств выражают свое разочарование результатом диалога президентов США и России.

Европа обеспокоена, что после нескольких месяцев неудач по "приближению Путина к миру" Трамп откажется от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине. Европейские чиновники отмечают отказ Трампа вводить новые санкции против Москвы и недовольны давлением со стороны Трампа о начале прямых переговоров между Украиной и Россией до всеобъемлющего прекращения огня.

Сегодня складывается впечатление, что мы вернулись к гораздо более долгосрочному сценарию, в котором Путин выигрывает для себя и своих военных больше времени ... Путин выиграл для себя больше возможностей, а прекращение огня и урегулирования войны кажутся все более отдаленными,

– в своем комментарии для Bloomberg говорит Кристин Берзина, управляющий директор программы "Геостратегия Север" Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне.

Слова эксперта подтверждают также в Кремле. Представитель президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие четких сроков для прекращения огня, заявив, что "все хотят сделать это как можно скорее, но дьявол кроется в деталях". Впрочем, с течением времени становится все более очевидным тот факт, что Москва в последнюю очередь хочет, чтобы мир наступил "как можно скорее", поэтому и пытается всеми силами затягивать переговорный процесс и только риторически делает вид конструктивного участника переговоров.

Bloomberg в частности цитирует заявление Владимира Зеленского, который в очередной раз подчеркнул готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и прямого диалога с россиянами в любом формате, который принесет реальные результаты. В то же время Зеленский подчеркивает важность санкционного давления на Россию, потому что только таким образом можно принудить россиян к реальному миру.

Если Россия не пойдет на прекращение убийств, если не будет освобождать пленных и заложников, если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия и в дальнейшем затягивает войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру,

– подытожил Владимир Зеленский.

Впрочем, по сообщению издания Financial Times, в своем разговоре с Зеленским и европейскими лидерами Трамп не пообещал новых санкций против России, если Путин откажется от любых мирных инициатив. Один человек, осведомлен в этом разговоре, отметила, что лидеры были потрясены словами президента США о его договоренности с Путиным и добавили, что, очевидно, Трамп "не готов оказывать большее давление на Россию".

Зато россияне крайне довольны разговором с Трампом, пишет издание. Советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что разговор состоялся в тоне "взаимного уважения", а Трамп выразил поддержку нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Ушаков подчеркнул, что "перспективы двусторонних отношений после определенного решения украинского конфликта выглядят очень впечатляющими".

Российский аппетит только увеличивается

Впрочем, основной вопрос для Украины заключается в том, что именно имеется в виду под "определенным решением". Владимир Путин продолжает твердо стоять на своих требованиях по замене украинской власти, запрета вступать в НАТО, разоружения Украины и в частности требует вывести украинские войска с неоккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Единственное, что Путин теперь не говорит об этом прямо, чтобы лишний раз не раздражать Трампа, а определяет как "решение коренных причин конфликта".



Владимир Путин комментирует свой двухчасовой разговор с Дональдом Трампом / Фото Getty Images

Чтобы немного удовлетворить американского президента, Путин даже предложил начать работу над "меморандумом", который сможет заложить начало для будущего мирного соглашения и, в частности, режима тишины. Впрочем, специалисты Института изучения войны (ISW) убеждены, что для того, чтобы это привело к устойчивому прекращению войны, Россия должна прекратить затягивать переговоры и избегать любых существенных уступок Украине.

В частности, тактика Кремля заключается в том, чтобы объединить переговоры о прекращении огня и диалог о долговременном завершении войны. Именно поэтому россияне под надуманными причинами отказываются останавливать огонь и уже на этом этапе выдвигают нереалистичные территориальные требования, хотя вопрос территорий обычно обсуждается в рамках полноценного мирного соглашения, а не договоренностей о режиме тишины на передовой.

На фоне слабой позиции Дональда Трампа и его откровенного нежелания оказывать давление на Россию, Кремль готовит условия для расширения своих требований во время мирных переговоров, считают аналитики ISW. Согласно словам украинских и западных источников, в Стамбуле россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, что выходит далеко за рамки прописанных в российской конституции четырех украинских регионов. По мнению аналитиков, даже если Украина согласится на предыдущие требования россиян, что позволило бы установить режим тишины на фронте, Кремль в дальнейшем выдвинет "более экстремальные территориальные требования для завершения войны".

В то же время в издании The Telegraph уверены, что Трамп не имеет слишком много вариантов действия. Американский президент стремится заключить соглашение, но Путин фактически имеет право вето на любые его усилия.



Автор статьи задумывается, есть ли у американцев "План Б" на тот случай, если переговоры между Киевом и Москвой провалятся. Если такого плана нет – американской администрации стоит его разработать в сотрудничестве с командой по вопросам нацбезопасности США.

В издании предполагают, что США могут вернуться к политике Джо Байдена, как того требует "ястребиное" крыло, в том числе Республиканской партии, что заключается в значительных поставках оружия Украине, санкционном давлении против России и дипломатической изоляции российского диктатора, что позволило бы укрепить переговорную позицию Киева. На второй стороне рычагов – возможное решение Трампа полностью выйти из переговоров.

По мнению автора, первый варинт будет достаточно популярным на Западе, но только обострит войну, зато второй – спровоцирует справедливое возмущение, но будет более морально оправданным, чем навязывание Украине мирного соглашения, которое Киев не сможет принять.