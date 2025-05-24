Противник зосереджує свої основні зусилля на напрямках Покровська, Костянтинівки та Новопавлівки, перекидаючи туди підкріплення, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Де просунулися окупанти

Геолокаційні кадри за 23 травня показують, що російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, а саме на північний схід від Троїцького (на південний схід від Новопавлівки).

Також ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку. Окупанти нещодавно захопили Одрадне (на південний захід від Курахового).

ворог просунувся у районі Покровська і Новопавлівки 23 травня

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Фото ISW

Де мали успіх ЗСУ

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, свідчать про нещодавнє просування українських військ у північному Торецьку та на північ від Торецька.

україна просунулася на торецькому напрямку 23 травня

Обстановка на Торецькому напрямку / Фото ISW

Яка ситуація на інших напрямках

23 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в північній частині Сумської області, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські сили зосереджують зусилля на створенні понтонних мостів і тимчасових переправ на західний берег річки Оскіл.

Заступник командира українського підрозділу, що діє в районі Лимана тим часом розповів, що окупанти активізували наземні штурми, користуючись перевагами зростання рослинності та погодними умовами.