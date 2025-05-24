Противник зосереджує свої основні зусилля на напрямках Покровська, Костянтинівки та Новопавлівки, перекидаючи туди підкріплення, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Де просунулися окупанти

Геолокаційні кадри за 23 травня показують, що російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, а саме на північний схід від Троїцького (на південний схід від Новопавлівки).

Також ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку. Окупанти нещодавно захопили Одрадне (на південний захід від Курахового).

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Фото ISW

Де мали успіх ЗСУ

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, свідчать про нещодавнє просування українських військ у північному Торецьку та на північ від Торецька.

Обстановка на Торецькому напрямку / Фото ISW

Яка ситуація на інших напрямках

23 травня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в північній частині Сумської області, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські сили зосереджують зусилля на створенні понтонних мостів і тимчасових переправ на західний берег річки Оскіл.

Заступник командира українського підрозділу, що діє в районі Лимана тим часом розповів, що окупанти активізували наземні штурми, користуючись перевагами зростання рослинності та погодними умовами.