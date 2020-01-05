Последствия убийства Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за высылку войск США

Парламент Ирака принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск в Ираке.

Внеочередное заседание парламента состоялось после обстрела вблизи аэропорта Багдада, во время которого погиб иранский генерал, командующий силами спецназа "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Об этом сообщает "Голос Америки".

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В частности, резолюция призывает отозвать просьбу о международной помощи в борьбе с "Исламским государством" "в связи с завершением военных операций в Ираке и достижением победы". Речь об операции "Непоколебимая решимость", которая с 2014 года продолжалась на территории Ирака и Сирии под руководством США.

Принятое решение не является обязательным к исполнению. Однако до этого призывы о выводе американских войск из Ирака озвучил премьер-министр Адиль Абдул-Махди, пишет Alarabiya.

Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически,

– заявил он.

Таким образом парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск из Ирака.

Премьер назвал Сулеймани "политическим убийством". Он также отметил, что местные власти не выдали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.

Что делал Сулеймани в Ираке?

По словам Махди, убитый иранский генерал Касем Сулеймани находился в Багдаде в ночь со 2 января по поручению Саудовской Аравии. По его словам, она пыталась предотвратить эскалацию отношений между США и Ираном.

Поводом к этому стали авиаудары американских войск 29 декабря по позициям иракской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", которую США связывают с Ираном.

Соединенные Штаты тогда заявили, что группировка была причастна к нападению на американскую военную базу в Ираке, в результате чего погиб один американский гражданский подрядчик.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

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Первые последствия