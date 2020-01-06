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      Похороны Сулеймани: более миллиона иранцев вышли на улицы Тегерана – видео

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      Миллионы людей пришли проститься с Сулеймани в Тегеране / hamshahrionline.ir

      В столице Ирана Тегеране несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате ракетного удара США.

      Государственное телевидение Ирана заявило, что на прощанье было "несколько миллионов". В то же время, точное количество людей пока не называют. Об этом сообщает Аljazeera.

      Важно: Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани: детали

      Дочь генерала Сулеймани, обращаясь к иранцам, пообещала, что гибель ее отца станет "черным днем ​​для США и Израиля".

      Семьи американских военных на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей,
      – сказала она.

      Молитву над телом Сулеймани совершил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы присутствующие стали выкрикивать: "Смерть Америке!".

       

      Правительство Исламской Республики Иран объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить попрощаться с Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и университеты.

      Из Тегерана тело Сулеймани отправят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония. Похороны Сулеймани состоится 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В Кермане 7 января объявлено выходным днем.

      Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

      Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

      • Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке расположены в 5 тысяч военных.
      • США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, призывающую восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию
      в Ираке.

      • Обострение между США и Ираном и решение Ираке встревожило мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет внеочередное заседание Североатлантического совета.
      • Вмешалась и Германия предлагает ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Конфликт между США и Ираном Убийство Сулеймани Ирак Ближний Восток Иран
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