Похороны Сулеймани: более миллиона иранцев вышли на улицы Тегерана – видео

В столице Ирана Тегеране несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате ракетного удара США.

Государственное телевидение Ирана заявило, что на прощанье было "несколько миллионов". В то же время, точное количество людей пока не называют. Об этом сообщает Аljazeera.

Важно: Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани: детали

Дочь генерала Сулеймани, обращаясь к иранцам, пообещала, что гибель ее отца станет "черным днем ​​для США и Израиля".

Семьи американских военных на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей,

– сказала она.

Молитву над телом Сулеймани совершил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы присутствующие стали выкрикивать: "Смерть Америке!".

دائما ما يصور بعض الاعلام العربي #الاهواز على انها معارضة للدولة الايرانية، بحكم وجود نسبة كبيرة من العرب فيها.

هذه هي الاهواز بصورتها التي ظهرت امس في تشييع الفريق #قاسم_سليماني pic.twitter.com/IQBaRUdCWz — Kheyralah Ebadi (@kheyralah) January 6, 2020

Правительство Исламской Республики Иран объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить попрощаться с Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и университеты.

VIDEO: Mourners pack the streets of Tehran for ceremonies to pay homage to top Iranian military commander Qasem #Soleimani, after he was killed in a US strike in Baghdad (IRIB footage) pic.twitter.com/7Rn6cTBdrk — AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

Из Тегерана тело Сулеймани отправят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония. Похороны Сулеймани состоится 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В Кермане 7 января объявлено выходным днем.

Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке расположены в 5 тысяч военных.

США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, призывающую восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию

в Ираке.