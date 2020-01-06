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      Ирак просит США уйти из страны, Белый дом призвал "подумать еще раз"

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      Ситуация в Ираке – напряженная / Иллюстративное фото (АР)

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, обязывающую правительство попросить США вывести войска из страны. В ответ администрация Белого дома требует объяснить значение этой резолюции и еще раз оценить ее возможные последствия.

      Ирак не хочет видеть американцев на своей территории

      Парламент Ирака собрался на внеочередную сессию в воскресенье, 5 января. Инициатором выступил премьер-министр страны Абду-Махди. Об этом рассказали в Alarabiya.

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      В принятой резолюции говорится, что парламент обязывает правительство попросить Вашингтон вывести американские войска из Ирака.

      Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, так будет лучше для Ирака в частности и региона в целом,
      – заявил глава правительства Ирака.

      По его мнению, убийство американцами генерала Сулеймани на территории Ирака – политическое. И власти страны разрешения на такой шаг Белому дому не давали.

      Как реагируют в США

      В США уже заявили, что ждут объяснений юридического содержания иракской резолюции. Американцы разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны. Об этом сказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус. 

      Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность длительных экономических отношений и отношений в сфере безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия коалиции для борьбы с "Исламской государством",
      – подчеркнула Ортагус.

      Речь о том, что в резолюции Ираке указано и о разрыве отношений страны с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством".

      Интересно, что в этот же день, 5 января, международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию на территории Ирака.

      Что происходит в Ираке? В ночь на 3 января США ударили ракетами по Багдаду и убили популярного в Иране лидера и генерала Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

      Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке расположены до 5 тысяч военных. 

      Читайте также: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки, – СМИ

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      5 января
      1873
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ближний Восток Убийство Сулеймани Новости США Ирак
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