Ирак просит США уйти из страны, Белый дом призвал "подумать еще раз"

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, обязывающую правительство попросить США вывести войска из страны. В ответ администрация Белого дома требует объяснить значение этой резолюции и еще раз оценить ее возможные последствия.

Ирак не хочет видеть американцев на своей территории

Парламент Ирака собрался на внеочередную сессию в воскресенье, 5 января. Инициатором выступил премьер-министр страны Абду-Махди. Об этом рассказали в Alarabiya .

Читайте также: Противостояние США и Ирана: Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО

В принятой резолюции говорится, что парламент обязывает правительство попросить Вашингтон вывести американские войска из Ирака.

Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, так будет лучше для Ирака в частности и региона в целом,

– заявил глава правительства Ирака.

По его мнению, убийство американцами генерала Сулеймани на территории Ирака – политическое. И власти страны разрешения на такой шаг Белому дому не давали.

Как реагируют в США

В США уже заявили, что ждут объяснений юридического содержания иракской резолюции. Американцы разочарованы решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны. Об этом сказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность длительных экономических отношений и отношений в сфере безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия коалиции для борьбы с "Исламской государством",

– подчеркнула Ортагус.

Речь о том, что в резолюции Ираке указано и о разрыве отношений страны с международной коалицией по борьбе с "Исламским государством".

Интересно, что в этот же день, 5 января, международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию на территории Ирака.

Что происходит в Ираке? В ночь на 3 января США ударили ракетами по Багдаду и убили популярного в Иране лидера и генерала Касема Сулеймани. Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.



Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке расположены до 5 тысяч военных.