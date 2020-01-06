Ірак просить США піти геть з країни, Білий дім закликав "подумати ще раз"

Парламент Іраку 5 січня ухвалив резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити США вивести війська з країни. У відповідь адміністрація Білого дому вимагає пояснити значення цієї резолюції та ще раз оцінити її ймовірні наслідки.

Ірак не хоче бачити американців на своїй території

Парламент Іраку зібрався на позачергову сесію у неділю, 5 січня. Ініціатором виступив прем'єр-міністр країни Абду-Махді. Про це розповіли в Alarabiya.

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В ухваленій резолюції мовиться, що парламент зобов'язує уряд попросити Вашингтон вивести американські війська з Іраку.

Попри внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, так буде краще для Іраку зокрема і регіону в цілому,

– заявив голова уряду Іраку.

На його думку, вбивство американцями генерала Сулеймані на території Іраку – політичне. І влада країни дозволу на такий крок Білому дому не давала.

Як реагують у США

У США вже заявили, що чекають пояснень юридичного змісту іракської резолюції. Американці розчаровані рішенням парламенту Іраку про виведення іноземних військ з території країни. Про це сказала речниця Держдепу Морган Ортагус.

Ми наполегливо закликаємо іракських лідерів ще раз оцінити важливість тривалих економічних відносин та відносин у сфері безпеки між двома країнами та подальшої присутності коаліції для боротьби з "Ісламською державою",

– наголосила Ортагус.

Мовиться про те, що у резолюції Іраку вказано і про розрив відносин країни з міжнародною коаліцією по боротьбі з "Ісламською державою".

Цікаво, що цього ж дня, 5 січня, міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняє військову операцію на території Іраку.

Що кажуть у Європі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликали владу Іраку забезпечити необхідну підтримку антитерористичній коаліції на чолі з США.

Ми наголошуємо, що підтримуємо забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми підтверджуємо наші зобов’язання щодо продовження боротьби проти "Ісламської держави",

– мовиться в спільній заяві європейських лідерів.

Водночас Меркель, Макрон та Джонсон закликали Іран "відмовитися від подальших силових акцій або їх підтримки".

Що відбувається в Іраку?У ніч на 3 січня США вдарили ракетами по Багдаду та вбили популярного в Ірані лідера та генерала Касема Сулеймані. Наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.



Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

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