Утром 26 августа Россия запустила по Украине различные виды вооружений, сообщали о работе ПВО в Луцке. Стало известно о последствиях атаки на город.

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Сбили "Шахед"

Городской голова Луцка Юрий Полищук рассказал, что в результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. В то же время детали еще уточняют.

К слову, оперативно об атаке – в нашем телеграмм-каналі.

Информацию о пострадавших также уточняют. На месте работают соответствующие службы. В Волынской ОВА поделились деталями относительно последствий. Там отметили, что над городом сбили "Шахед".

Также призывают не распространять фото и видео с места событий, ведь это может помочь врагу.