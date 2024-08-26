Зранку 26 серпня Росія запустила по Україні різні види озброєнь, повідомляли про роботу ППО в Луцьку. Стало відомо про наслідки атаки на місто.
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Збили "Шахед"
Міський голова Луцька Юрій Поліщук розповів, що внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Водночас деталі ще уточнюють.
До слова, оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.
Інформацію про постраждалих також уточнюють. На місці працюють відповідні служби. У Волинській ОВА поділились деталями щодо наслідків. Там зазначили, що над містом збили "Шахед".
Також закликають не поширювати фото та відео з місця подій, адже це може допомогти ворогу.