Зранку 26 серпня Росія запустила по Україні різні види озброєнь, повідомляли про роботу ППО в Луцьку. Стало відомо про наслідки атаки на місто.

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Збили "Шахед"

Міський голова Луцька Юрій Поліщук розповів, що внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Водночас деталі ще уточнюють.

До слова, оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.

Інформацію про постраждалих також уточнюють. На місці працюють відповідні служби. У Волинській ОВА поділились деталями щодо наслідків. Там зазначили, що над містом збили "Шахед".

Також закликають не поширювати фото та відео з місця подій, адже це може допомогти ворогу.