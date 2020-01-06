Обострение между США и Ираном после убийства Сулеймани: вмешалась Германия

Германия предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Страна также призывает к встрече международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США.

Европа играет важную роль в свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, об этом заявил глава МИД Германии Гайко Маас, пишет пресс-служба ведомства.

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Он заявил, что Германия "располагает испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации".

В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия,

– отметил Маас.

В МИД Германии отмечают, что страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее провести встречу.

Это необходимо для того, чтобы согласовать дальнейшие шаги в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, призывающую восстановить государственную монополию на оружие и остановить присутствие любых иностранных войск в Ираке. Речь идет об операции "Несокрушимая решительность", которая с 2014 года длится на территории Ирака и Сирии под руководством США для борьбы с "Исламским государством".

"После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация", – отметил он.

Отметим, международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию на территории Ирака.

Вечером 4 января несколько ракет выпустили по "зеленой зоне", где расположено американское посольство в Багдаде. Кроме того, от ракетного обстрела пострадала и военно-воздушная база, где дислоцируются военные США.

Убийство Сулеймани и последствия:

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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