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      Обострение между США и Ираном после убийства Сулеймани: вмешалась Германия

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      Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза из-за конфликта США и Ирана / Getty Images

      Германия предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Страна также призывает к встрече международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США.

      Европа играет важную роль в свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, об этом заявил глава МИД Германии Гайко Маас, пишет пресс-служба ведомства.

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      Он заявил, что Германия "располагает испытанными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации".

      В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия,
      – отметил Маас.

      В МИД Германии отмечают, что страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее провести встречу.

      Это необходимо для того, чтобы согласовать дальнейшие шаги в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, призывающую восстановить государственную монополию на оружие и остановить присутствие любых иностранных войск в Ираке. Речь идет об операции "Несокрушимая решительность", которая с 2014 года длится на территории Ирака и Сирии под руководством США для борьбы с "Исламским государством".

      "После принятия резолюции иракского парламента мы немедленно вступим в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения. Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация", – отметил он.

      • Отметим, международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию на территории Ирака.
      • Вечером 4 января несколько ракет выпустили по "зеленой зоне", где расположено американское посольство в Багдаде. Кроме того, от ракетного обстрела пострадала и военно-воздушная база, где дислоцируются военные США.

      Убийство Сулеймани и последствия:

      В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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      • В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США совершили военную акцию против иранского народа.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".
      • Духовный лидер Иранааятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости США Убийство Сулеймани Иран Ирак Новости политики
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