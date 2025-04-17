Об этом стало известно из сообщения ОК "Юг" в четверг, 17 апреля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг ночью ударил "Шахедами" по Сумщине: зафиксированы пожары, есть повреждения зданий и не только

Что известно о ядовитых "Шахедах" россиян

В среду, 16 апреля, появилась информация о том, что оккупанты могут снаряжать "Шахеды" ядовитыми химическими веществами. Впоследствии это подтвердили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре заявили, что там верифицировали информацию о ядовитых "Шахедах" у спецслужб. По их словам, в одном из БпЛА обнаружили капсулу с боевым отравляющим веществом "CS". Это высокотоксичное вещество раздражающего действия.

На следующий день, 17 апреля, Силы обороны подтвердили использование противником "Шахедов", которые несут опасные химические вещества. Защитники сообщили, что при анализе одного из сбитых БпЛА было обнаружено наличие капсулы с упомянутым концентрированным боевым отравляющим веществом.

Существует вероятность применения этих БпЛА для рассеивания ядовитых веществ с целью поражения гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Силы обороны призвали украинцев ни в коем случае не поднимать обломки сбитых беспилотников, поскольку они могут содержать частицы ядовитых веществ.

В свою очередь пленные китайцы также рассказывали, что россияне используют химическое оружие. По словам пленных, они пострадали от него сами.