В результате действий противника зафиксированы повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Последствия атаки на Сумскую область

В Сумской ОВА информировали, что этой ночью россияне атаковали "Шахедами" села Степановской и Садовской общин Сумского района.

Повреждены частные домохозяйства, автомобили, нежилые здания,

– говорится в сообщении.

Там также указали, есть ли жертвы и пострадавшие в результате атаки. Так, по предварительным данным, погибших и травмированных нет.

В частности, отметим, что ночью председатель Сумской РВА Михаил Мельник сообщал, что в селе Косовщина "Шахед" попал в частное домовладение.

Утром 17 апреля Мельник сообщил, что под атакой "Шахедов" ночью было одно из сельскохозяйственных предприятий в Садовской общине.

"Пожары уже ликвидировали, повреждений получили сельхозтехника и административные здания", – сообщил председатель Сумской РВА.



Последствия атаки на Садовскую общину / Фото Михаила Мельника

Добавим, что в ОВА также указали, что этой ночью в небе над Сумской областью зенитчики сбили 7 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Всего с начала 2025 года подразделениями ПВО области ликвидировано 888 вражеских дронов.