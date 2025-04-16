Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
4 взрыва прогремели в Изюме.
В Днепре слышны взрывы.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!
Город Днепр – БПЛА с юго-западного направления!
Кривой Рог – БПЛА с юга в направлении города!
Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;
- БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;
- БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей, курс – северо-восточный.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!
Одесская, Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА!
Донецкая область – угроза применения ударных БПЛА!
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!
Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!