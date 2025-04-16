Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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22:08, 16 апреля 4 взрыва прогремели в Изюме.

22:04, 16 апреля В Днепре слышны взрывы.

22:03, 16 апреля Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!

21:55, 16 апреля Город Днепр – БПЛА с юго-западного направления!

21:50, 16 апреля Кривой Рог – БПЛА с юга в направлении города!

21:39, 16 апреля Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:29, 16 апреля Угроза применения баллистического вооружения с востока!

21:26, 16 апреля Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:59, 16 апреля Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;

БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;

БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей, курс – северо-восточный.

20:42, 16 апреля Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!

20:37, 16 апреля Одесская, Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА!

20:16, 16 апреля Донецкая область – угроза применения ударных БПЛА!

19:57, 16 апреля Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!