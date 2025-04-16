Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

22:08, 16 апреля

4 взрыва прогремели в Изюме.

22:04, 16 апреля

В Днепре слышны взрывы.

22:03, 16 апреля

Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!

21:55, 16 апреля

Город Днепр – БПЛА с юго-западного направления!

21:50, 16 апреля

Кривой Рог – БПЛА с юга в направлении города!

21:39, 16 апреля

Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.

21:29, 16 апреля

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

21:26, 16 апреля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:59, 16 апреля

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный;
  • БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;
  • БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей, курс – северо-восточный.
20:42, 16 апреля

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!

20:37, 16 апреля

Одесская, Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА!

20:16, 16 апреля

Донецкая область – угроза применения ударных БПЛА!

19:57, 16 апреля

Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!

19:53, 16 апреля

Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!