Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что Россия продолжает модернизировать "Шахеды". Они фактически применяют эти и другие беспилотники уже в промышленных масштабах.

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Открытый террор против гражданских

Как отметил Кузан, российские оккупанты специально используют ядовитые вещества, чтобы терроризировать и запугивать гражданское население. Они хотят нанести как можно больший вред. И даже этого не скрывают.

"Шахеды" с ядом можно приравнять к другому запрещенному различными конвенциями оружию. Конечно же, что россиянам на это плевать,

– отметил Кузан.

В этом контексте странно наблюдать, как Соединенные Штаты вообще не реагируют на действия России. Диктатор Владимир Путин уже прямо показывает, что он вообще не хочет идти на прекращение огня или мирные переговоры. Но США ничего не делает против российского диктатора.

Напомним, недавно в ЦПД уточнили, что враг снаряжает "Шахеды" ядовитыми капсулами. Эту информацию удалось верифицировать от спецслужб и ГСЧС. В одном из беспилотников обнаружили капсулу с ядом. Это было боевое отравляющее вещество раздражающего действия иритант.