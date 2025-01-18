Судя по маркировке, их изготовили уже более 200. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о новой серии "Шахедов"

Во время очередного массированного обстрела силами украинской ПВО был сбит дрон с новым обозначением. Маркировка "Ъ" свидетельствует о появлении новой серии дронов-камикадзе, а нумерация предполагает, что таких аппаратов изготовлено уже более 200. Однако подробной информации об особенностях этой серии пока нет.



Обломок новой серии "Шахедов" / Фото Defense Express

Стоит напомнить, что до этого РФ активно использовала "Шахеды" серии "Ы". По данным по состоянию на декабрь прошлого года, один из дронов имел маркировку "Ы 11934", что позволило аналитикам предположить, что россияне достигли темпов производства до 2000 дронов "Шахед-136" в месяц.

Общий годовой объем мог достигать 10 тысяч единиц, если нумерация отражает реальные масштабы изготовления. Кстати, один из таких беспилотников с номером Ы13822 упал на территории Румынии недавно.

Ранее рашисты использовали также серии "М", "Ы" и "К". Первая была базовой, вторая претерпела несколько модернизаций, а серия "К" уже значительно отличалась от предыдущих и включала больше российских компонентов.