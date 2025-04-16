Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
4 вибухи пролунали в Ізюмі.
У Дніпрі чутно вибухи.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!
Місто Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!
Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста!
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на сході Харківщини, курс – західний;
- БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
- БпЛА на межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс – північно-східний.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!