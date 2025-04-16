Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:08, 16 квітня

4 вибухи пролунали в Ізюмі.

22:04, 16 квітня

У Дніпрі чутно вибухи.

22:03, 16 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!

21:55, 16 квітня

Місто Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!

21:50, 16 квітня

Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста!

21:39, 16 квітня

Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:29, 16 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

21:26, 16 квітня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:59, 16 квітня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Харківщини, курс – західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
  • БпЛА на межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс – північно-східний.
20:42, 16 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:37, 16 квітня

Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!

20:16, 16 квітня

Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:57, 16 квітня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:53, 16 квітня

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!