Загострення між США та Іраном після вбивства Сулеймані: втрутилась Німеччина

Німеччина пропонує найближчим часом провести зустріч глав МЗС країн ЄС у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Країна також закликає до зустріч міжнародну антитерористичну коаліцію, яку очолює США.

Європа відіграє важливу роль у світлі загрозливого загострення конфлікту між США і Іраном, про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, пише пресслужба відомства.

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Він заявив, що Німеччина "має у своєму розпорбувані і надійні канали діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуаці".

У зв’язку з цим я запропонував (верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки) Жосепу Боррелю перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії,

– наголосив Маас.

У МЗС Німеччини наголошують, що країни, які входять до очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції, повинні якомога швидше провести зустріч.

Це необхідно для того, аби узгодити подальші кроки у світлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил у країні.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку. Мова про операцію "Непохитна рішучість", яка з 2014 року тривала на території Іраку та Сирії під проводом США для боротьби з "Ісламської державою".

"Після прийняття резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як вони мають намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Ми готові продовжувати нашу підтримку, якщо її побажають і якщо це дозволить ситуація", – зазначив він.

Зазначимо, міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупинить військову операцію на території Іраку.



Увечері 4 січня кілька ракет випустили по "зеленій зоні", де розташоване американське посольство у Багдаді. Крім того, від ракетного обстрілу постраждала і військово-повітряна база, де дислокуються військові США.

Вбивство Сулеймані і наслідки:

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді , яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

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