Загострення між США та Іраном після вбивства Сулеймані: втрутилась Німеччина
Німеччина пропонує найближчим часом провести зустріч глав МЗС країн ЄС у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході. Країна також закликає до зустріч міжнародну антитерористичну коаліцію, яку очолює США.
Європа відіграє важливу роль у світлі загрозливого загострення конфлікту між США і Іраном, про це заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас, пише пресслужба відомства.
Він заявив, що Німеччина "має у своєму розпорбувані і надійні канали діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуаці".
У зв’язку з цим я запропонував (верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки) Жосепу Боррелю перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії,
– наголосив Маас.
У МЗС Німеччини наголошують, що країни, які входять до очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції, повинні якомога швидше провести зустріч.
Це необхідно для того, аби узгодити подальші кроки у світлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил у країні.
Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку. Мова про операцію "Непохитна рішучість", яка з 2014 року тривала на території Іраку та Сирії під проводом США для боротьби з "Ісламської державою".
"Після прийняття резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як вони мають намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Ми готові продовжувати нашу підтримку, якщо її побажають і якщо це дозволить ситуація", – зазначив він.
- Зазначимо, міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупинить військову операцію на території Іраку.
- Увечері 4 січня кілька ракет випустили по "зеленій зоні", де розташоване американське посольство у Багдаді. Крім того, від ракетного обстрілу постраждала і військово-повітряна база, де дислокуються військові США.
Вбивство Сулеймані і наслідки:
У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
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- У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп
- Тегеран обіцяє помститися.
- за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне. Постпред Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що США здійснили військову акцію проти іранського народу.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".
- Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.