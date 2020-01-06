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      Миссия НАТО в Ираке будет остановлена: результаты экстренного заседания Совета Альянса

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      Генсек НАТО рассказал о результатах экстренного совещания / nk.org.ua

      Страны НАТО на экстренном заседании 6 января обсудили ситуацию в Ираке и обострение отношений США и Ирана. Миссию Нато в Ираке решили остановить – ради безопасности своих военных. Также пришли к согласию, что Иран не должен получить ядерное оружие.

      Прекращение миссии НАТО в Ираке

      О результатах экстренной встречи Совета НАТО в Брюсселе рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет DW.

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      В любых наших действиях безопасность нашего персонала – вещь первоочередная. Поэтому мы решили временно приостановить нашу деятельность по подготовке иракских военных,
      – заявил Столтенберг.

      При этом он добавил, что НАТО не прекратит внимательно следить за развитием ситуации и в целом сотрудничество с властями Ирака.

      Что известно о миссии НАТО в Ираке?
      НАТО готовит силы безопасности в Ираке с начала 2017 года. Иракские солдаты проходят специальную подготовку по обезвреживанию взрывных устройств, по медицинской помощи. Альянс также консультирует минобороны Ирака и другие органы безопасности.

      Миссия НАТО – это примерно 500 военных (большинство – из Канады). Также НАТО в Ираке использует разведывательные самолеты (в рамках участия в антитеррористической коалиции). Они базируются в Турции и следят во время полетов за ситуацией в Сирии и Ираке.

      Иран должен быть безъядерным

      Столтенберг на брифинге по итогам встречи представителей стран НАТО заявил, что все члены Альянса имеют единую позицию: Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

      Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана,
      – сказал Столтенберг.

      Рядом с этим генсек НАТО добавил, что "на нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации – новый конфликт никому не нужен".

      Отметим, что президент США Дональд Трамп в твиттере также категорически написал: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!"

      Ситуация в Ираке: главное

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани – популярного в Иране генерала. Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и Ирана поклялись отомстить Штатам. Это увеличивает риск для иностранных военных, которые сейчас находятся в Ираке. В частности, только американцев там – примерно 5 тысяч.

       Читайте также: Похороны Сулеймани: более миллиона иранцев вышли на улицы Тегерана – видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном Ближний Восток Йенс Столтенберг НАТО Ирак
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