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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Місія НАТО в Іраку буде зупинена: результати екстреного засідання Ради Альянсу

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      Генсек НАТО розповів про результати екстреної наради / nk.org.ua

      Країни НАТО на екстреному засіданні 6 січня обговорили ситуацію в Іраку та загострення стосунків США й Ірану. Місію Альянсу в Іраку вирішили зупинити – заради безпеки своїх військових. Також дійшли згоди, що Іран не повинен отримати ядерної зброї.

      Припинення місії НАТО в Іраку

      Про результати екстреної зустрічі Ради НАТО в Брюсселі розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише DW.

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      У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу – річ першочергова. Тому ми вирішили тимчасово зупинити нашу діяльність із підготовки іракських військових, – заявив Столтенберг.

      При цьому він додав, що НАТО не припинить уважно стежити за розвитком ситуації та загалом співпрацю з владою Іраку.

      Що відомо про місію НАТО в Іраку? НАТО готує сили безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку по знешкодженню вибухових пристроїв, по медичній допомозі. Альянс також консультує міноборони Іраку й інші органи безпеки.

      Місія НАТО – це приблизно 500 військових (більшість – з Канади). Також НАТО в Іраку використовує розвідувальні літаки (в рамках участі в антитерористичній коаліції). Вони базуються в Туреччині та стежать під час польотів за ситуацією в Сирії та Іраку. 

      Іран повинен бути без'ядерним

      Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі представників країн НАТО заявив, що всі члени Альянсу мають єдину позицію: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

      Ми погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану,
      – сказав Столтенберг.

      Поруч з цим генсек НАТО додав, що "на нашій сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості й деескалації – новий конфлікт нікому не потрібен". 

      Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у твіттері також категорично написав: "В Ірану ніколи не буде ядерної зброї!"

      Ситуація в Іраку: головне

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Іран Ірак НАТО Єнс Столтенберг Близький Схід
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