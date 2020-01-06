Місія НАТО в Іраку буде зупинена: результати екстреного засідання Ради Альянсу

Країни НАТО на екстреному засіданні 6 січня обговорили ситуацію в Іраку та загострення стосунків США й Ірану. Місію Альянсу в Іраку вирішили зупинити – заради безпеки своїх військових. Також дійшли згоди, що Іран не повинен отримати ядерної зброї.

Припинення місії НАТО в Іраку

Про результати екстреної зустрічі Ради НАТО в Брюсселі розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише DW.

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У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу – річ першочергова. Тому ми вирішили тимчасово зупинити нашу діяльність із підготовки іракських військових, – заявив Столтенберг.

При цьому він додав, що НАТО не припинить уважно стежити за розвитком ситуації та загалом співпрацю з владою Іраку.

Що відомо про місію НАТО в Іраку? НАТО готує сили безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку по знешкодженню вибухових пристроїв, по медичній допомозі. Альянс також консультує міноборони Іраку й інші органи безпеки.



Місія НАТО – це приблизно 500 військових (більшість – з Канади). Також НАТО в Іраку використовує розвідувальні літаки (в рамках участі в антитерористичній коаліції). Вони базуються в Туреччині та стежать під час польотів за ситуацією в Сирії та Іраку.

Іран повинен бути без'ядерним

Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі представників країн НАТО заявив, що всі члени Альянсу мають єдину позицію: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

Ми погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану,

– сказав Столтенберг.

Поруч з цим генсек НАТО додав, що "на нашій сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості й деескалації – новий конфлікт нікому не потрібен".

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у твіттері також категорично написав: "В Ірану ніколи не буде ядерної зброї!"

Ситуація в Іраку: головне

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані – популярного в Ірані генерала. Наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та Ірану поклялися помститися Штатам. Це збільшує ризик для іноземних військових, які зараз перебувають в Іраку. Зокрема, тільки американців там – приблизно 5 тисяч.

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