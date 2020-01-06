Місія НАТО в Іраку буде зупинена: результати екстреного засідання Ради Альянсу
Країни НАТО на екстреному засіданні 6 січня обговорили ситуацію в Іраку та загострення стосунків США й Ірану. Місію Альянсу в Іраку вирішили зупинити – заради безпеки своїх військових. Також дійшли згоди, що Іран не повинен отримати ядерної зброї.
Припинення місії НАТО в Іраку
Про результати екстреної зустрічі Ради НАТО в Брюсселі розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише DW.
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У будь-яких наших діях безпека нашого персоналу – річ першочергова. Тому ми вирішили тимчасово зупинити нашу діяльність із підготовки іракських військових, – заявив Столтенберг.
При цьому він додав, що НАТО не припинить уважно стежити за розвитком ситуації та загалом співпрацю з владою Іраку.
Що відомо про місію НАТО в Іраку? НАТО готує сили безпеки в Іраку з початку 2017 року. Іракські солдати проходять спеціальну підготовку по знешкодженню вибухових пристроїв, по медичній допомозі. Альянс також консультує міноборони Іраку й інші органи безпеки.
Місія НАТО – це приблизно 500 військових (більшість – з Канади). Також НАТО в Іраку використовує розвідувальні літаки (в рамках участі в антитерористичній коаліції). Вони базуються в Туреччині та стежать під час польотів за ситуацією в Сирії та Іраку.
Іран повинен бути без'ядерним
Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі представників країн НАТО заявив, що всі члени Альянсу мають єдину позицію: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.
Ми погодилися, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми поділяємо занепокоєння з приводу ракетних випробувань Ірану,
– сказав Столтенберг.
Поруч з цим генсек НАТО додав, що "на нашій сьогоднішній зустрічі союзники закликали до стриманості й деескалації – новий конфлікт нікому не потрібен".
Зауважимо, що президент США Дональд Трамп у твіттері також категорично написав: "В Ірану ніколи не буде ядерної зброї!"
Ситуація в Іраку: головне
- У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані – популярного в Ірані генерала. Наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та Ірану поклялися помститися Штатам. Це збільшує ризик для іноземних військових, які зараз перебувають в Іраку. Зокрема, тільки американців там – приблизно 5 тисяч.
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