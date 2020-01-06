Конгрес США може обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану: деталі

Палата представників Конгресу США розгляне резолюцію щодо обмеження військових дій президента Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це мовиться в оприлюдненій заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

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У документі наголошується, що без подальшого дозволу Конгресу США військові дії Білого дому щодо Ірану повинні бути припинені протягом 30 днів. Ця резолюція аналогічна тій, яку представив у Сенаті демократ Тім Кейн.

Пелосі також підкреслила, що авіаудар, здійснений за наказом Трампа в Багдаді, внаслідок якого був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських військовослужбовців та дипломатів, а також загрожує серйозною ескалацією у відносинах з Іраном. У Конгресі занепокоєні, що такі дії адміністрація Трампа здійснила без консультацій з ним.

Відзначимо, що резолюція може отримати схвалення Палати представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак, залишається питання, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ . Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

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