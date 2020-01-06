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      Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана: детали

      67 Читати новину українською
      Нэнси Пелоси / xinhuanet.com

      Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию по ограничению военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

      Об этом говорится в обнародованном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

      К теме: Убийство Сулеймани: СМИ выяснили, кто подбивал Трампа на такой шаг

      В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса США военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

      Пелоси также подчеркнула, что авиаудар, нанесенный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также чреват серьезной эскалацией в отношениях с Ираном. В Конгрессе обеспокоены, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.

      Отметим, что резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако, остается вопрос, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы.

      Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандіса.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

      Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

      • Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.
      • США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.

      Читайте также: Иран выходит из ядерной сделки из-за убийства Сулеймани
      – детали

      • Обострение между США и Ираном и решение Ирака встревожило мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собрал внеочередное заседание Североатлантического совета.
      • Вмешалась Германия – предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Убийство Сулеймани Иран Ирак
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