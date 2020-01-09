Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції: деталі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Зеленський висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Про розмову президента України зі шведським прем’єр-міністром повідомили у фейсбуці Офісу Президента.

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Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив співчуття рідним та близьким тих жителів Швеції, які загинули в авіакатастрофі поблизу Тегерана. Президент також зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію. Він додав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду", – сказав Зеленський. Він також запросив Швецію долучитися до розслідування.

Стефан Левен у відповідь також висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

В авіакатастрофі літака МАУ в Ірані загинули 10 жителів Швеції.

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