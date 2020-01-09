Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции: детали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Зеленский выразил соболезнования и пересказал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в авиакатастрофе в Иране.

О разговоре президента Украины со шведским премьер-министром сообщили в фейсбуке Офиса Президента.

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Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким тех жителей Швеции, которые погибли в авиакатастрофе вблизи Тегерана. Президент также отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он добавил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду", – сказал Зеленский. Он также пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Стефан Левен в ответ также выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

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