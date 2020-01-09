Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции: детали
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Зеленский выразил соболезнования и пересказал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в авиакатастрофе в Иране.
О разговоре президента Украины со шведским премьер-министром сообщили в фейсбуке Офиса Президента.
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Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он выразил соболезнования родным и близким тех жителей Швеции, которые погибли в авиакатастрофе вблизи Тегерана. Президент также отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он добавил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.
"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду", – сказал Зеленский. Он также пригласил Швецию присоединиться к расследованию.
Стефан Левен в ответ также выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.
Владимир Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.
В авиакатастрофе самолета МАУ в Иране погибли 10 жителей Швеции.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них - 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами вылетел в Иран вечером 8 января.
- Австралийский авиаэксперт заявил, что в кабине пилота мог произойти взрыв.
- Украинские эксперты рассматривают 4 версии крушения. Среди них – возможное поражение российской ракетой.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.