Авіакатастрофа в Ірані: українські експерти хочуть провести пошуки уламків російської ракети

Українська комісія з розслідування авіакатастрофи літака МАУ прибула в Іран. Наразі делегація погоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи. Вивчатимуть можливі версії падіння літака.

Про перемовини з іранською стороною повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов.

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На місці катастрофи комісія має намір провести пошуки уламків російської ракети ЗРК "Тор", вибух якої є однією з основних версій події,

– зазначив Данілов.

Українська делегація вивчатиме й інші версії падіння літака:

зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом;

руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

За його словами, українська комісія використовує всі напрацювання з розслідування атаки на МН17, щоб встановити істину і в справі про катастрофу українського літака в Тегерані.

Літак з українськими фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп вилетів у Тегеран пізно ввечері 8 січня. До делегації увійшли представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.



На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень.



У Департаменті консульської служби МЗС України створили оперативну кризову групу. Телефон гарячої лінії – 238 17 77.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу