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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Через авіакатастрофу в Ірані Зеленський записав звернення до українців і світових лідерів: відео

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      Зеленський вшанував загиблих в авіакатастрофі в Ірані / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський після термінової нічної наради щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані записав відеозвернення. У ньому президент пообіцяв усю необхідну допомогу родичам загиблих та розповів про участь України у розслідуванні авіакатастрофи.

      Ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії України та всього світу, наголосив Володимир Зеленський.

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      Мої щирі співчуття родичам і близьким одинадцяти загиблих громадян України. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено днем національної жалоби,
      – зазначив український лідер.

      Він окремо назвав імена усіх українців, які загинули в авіакатастрофі:

      • Володимир Гапоненко;
      • Олексій Наумкін;
      • Сергій Хоменко;
      • Катерина Статнік;
      • Ігор Матьков;
      • Марія Микитюк;
      • Денис Лихно;
      • Валерія Овчарук;
      • Юлія Сологуб;
      • Олена Малахова;
      • Ольга Кобюк.

      Президент також висловив співчуття і родинам інших загиблих, які були громадянами Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії та Німеччини.

      "Безперечно пріоритетмо для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права", – запевнив Володимир Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Він зазначив, що розслідування проводитиме Організація цивільної авіації Ірану, але до ісламської держави вже прибули 45 українських фахівців.

      Невдовзі вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що усі вони будуть включені до роботи комісії. Зокрема, до розшифровки "чорних скриньок",
      – розповів глава держави.

      Він також зазначив, що до Ірану окремо прибули представники низки українських відомств:

      • СБУ;
      • РНБО;
      • ДСНС;
      • Міністерства оборони;
      • Міністерства внутрішніх справ;
      • МЗС.

      "Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід у проведені експертиз. Вони ж і здійснять ідентифікацію та репатраіацію загиблих українців", – підкреслив Зеленський.

      До слова: Через авіакатастрофу в Ірані Зеленський провів нічну нараду: результати

      Президент також зазначив, що проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці задля встановлення істини. Він закликав міжнародну спільноту, а зокрема Канаду, долучитися до розслідування авіакатастрофи.

      За його словами, в Україні буде проведено позапланові повні перевірки стану безпеки перевезень компанії МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній.

      Українським громадянам рекомендовано утриматися від польотів у цьому регіоні, а до з'ясування усіх обставин нашим авіакомпаніям заборонені польоти до Ірану та Іраку,
      – заявив президент.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Окремо він наголосив, що і до, і після вильоту українського літака з аеропорту Тегерану спокійно літали повітряні судна інших держав, зокрема і європейських – польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки.

      "І наостанок: зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами. Зрозуміло, що усі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але у таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатися бодай попереднього звіту комісії з розслідування", – підкреслив Володимир Зеленський.

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      Він закликав усіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій.

      Це не тема для хайпу, "лайків" у соцмережах, сенсацій те конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість. А ще ця історія повинна навчити усіх нас – і кожного громадянина України, і кожного світового лідера – цінувати людські життя і робити це до того, як вони так стрімко і болюче обриваються,
      – резюмував глава держави.

      Крім того, президент побував в аеропорту "Бориспіль", де вшанував жертв трагедії. Там він поклав квіти до світлин загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

       

      У день авіакатастрофи в Ірані горів ще один Boeing 737: відео з Ізраїлю
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Іран авіація
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