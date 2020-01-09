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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані

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      У РНБО повідомили про 7 версій авіакатастрофи / GettyImages

      Українська сторона має сім версій причин катастрофи літака МАУ в Ірані, три з яких – "закриті". Наразі про остаточну версію говорити ще рано.

      Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, повідомило Радіо Свобода.

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      За словами Данілова, версія про збиття українського літака ракетою з ЗРК "Тор" російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці.

      Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати,
      – додав Данілов.

      За словами секретаря РНБО, фахівці, які поїхали в Іран, є найкращими в Україні. Вони брали участь у розслідуванні справи "Бука", яким був збитий літак на території Донецької області.

      "Але тут немає гонитви, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми будемо про це інформувати", – вказав Данілов.

      Напередодні Данілов заявив про 4 версії причин катастрофи:

      • можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор";
      • зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом;
      • руйнування і вибух двигуна з технічних причин;
      • вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

      Які є версії причин авіакатастрофи

      • Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.
      • У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації йдеться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми.
      • Експерти дещо скептично ставляться до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака. По-третє, літак зник з радарів на висоті, де була можливість для маневрів (це не 50 метрів над землею, де нічого не можна зробити).
      • На думку австралійського авіаексперта Джефрі Томаса, вибух міг трапитися у середині самого літака.
      • Згодом з'явилася інформація, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.
      • У МАУ зазначили, що гарантують льотну справність всіх своїх літаків та кваліфікацію екіпажів. Керівництво авіакомпанії також зазначило, що 6 січня проводилося планове технічне обслуговування літака перед вильотом. Тоді жодних проблем не виявили.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані? Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      карта авіакатастрофа
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України авіація Жертви Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Новини Донецька MH17 РНБО Олексій Данілов Новини Росії
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