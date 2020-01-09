19:08
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу літака МАУ

      295 Читать новость на русском
      Зеленський поговорив з президентом Ірану про розслідування катастрофи літака МАУ / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу українського літака МАУ неподалік Тегерана, в якій загинули 176 осіб. Український лідер сподівається на об'єктивне та прозоре розслідування причин трагедії.

      Зеленський провів телефонну розмову з Хасаном Рухані 9 січня, пише пресслужба президента. Він висловив іранському колезі співчуття у зв’язку з загибеллю громадян Ірану під час авіакатастрофи.

      Важливо: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою: у соцмережах з'явилися уже 2 фотодокази

      За словами Зеленського, українська сторона вже розпочала роботу і долучилась до розслідування причин смертельного падіння літака МАУ.

      Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події,
      – зауважив глава держави.

      Натомість Рухані запевнив Зеленського у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування. Лідер Ірану наголосив, що його країна надасть групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

       

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

      жертви катастрофи літака мау в ірані
      Хто загинув під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      причини катастрофи літака мау в ірані
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
      сьогодні
      29117
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви авіація Новини України Новини політики Розслідування Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Аморальный хайп: две версии авиакатастрофы в Иране без существенного фактажа
      Злой Одессит 65
      сьогодні , 18:30 Новорічна промова Зеленського: чого не помітили українці
      Віталій Шабунін 866
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1217
      сьогодні , 18:07 У центрі Києві заборонили паркуватися на 19 вулицях: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 1149
      сьогодні , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8825
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук