Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу літака МАУ

Володимир Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу українського літака МАУ неподалік Тегерана, в якій загинули 176 осіб. Український лідер сподівається на об'єктивне та прозоре розслідування причин трагедії.

Зеленський провів телефонну розмову з Хасаном Рухані 9 січня, пише пресслужба президента. Він висловив іранському колезі співчуття у зв’язку з загибеллю громадян Ірану під час авіакатастрофи.

Важливо: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою: у соцмережах з'явилися уже 2 фотодокази

За словами Зеленського, українська сторона вже розпочала роботу і долучилась до розслідування причин смертельного падіння літака МАУ.

Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події,

– зауважив глава держави.

Натомість Рухані запевнив Зеленського у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування. Лідер Ірану наголосив, що його країна надасть групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.



Хто загинув під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу