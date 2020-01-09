Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу літака МАУ
Володимир Зеленський обговорив з президентом Ірану катастрофу українського літака МАУ неподалік Тегерана, в якій загинули 176 осіб. Український лідер сподівається на об'єктивне та прозоре розслідування причин трагедії.
Зеленський провів телефонну розмову з Хасаном Рухані 9 січня, пише пресслужба президента. Він висловив іранському колезі співчуття у зв’язку з загибеллю громадян Ірану під час авіакатастрофи.
Важливо: Літак МАУ в Ірані могли збити ракетою: у соцмережах з'явилися уже 2 фотодокази
За словами Зеленського, українська сторона вже розпочала роботу і долучилась до розслідування причин смертельного падіння літака МАУ.
Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події,
– зауважив глава держави.
Натомість Рухані запевнив Зеленського у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування. Лідер Ірану наголосив, що його країна надасть групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
Хто загинув під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу