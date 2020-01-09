Зеленский обсудил с президентом Ирана катастрофу самолета МАУ

Владимир Зеленский обсудил с президентом Ирана катастрофу украинского самолета МАУ недалеко от Тегерана. Украинский лидер надеется на объективное и прозрачное расследование причин трагедии.

Зеленский провел телефонный разговор с Хасаном Рухани 9 января, пишет пресс-служба президента. Он выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана во время авиакатастрофы.

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По словам Зеленского, украинская сторона уже начала работу и присоединилась к расследованию причин смертельного падения самолета МАУ.

Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события,

– отметил глава государства.

Зато Рухани заверил Зеленского в полном взаимодействии для проведения объективного расследования. Лидер Ирана отметил, что его страна предоставит группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что у пилота самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу возле Тегерана, с начала полета не было связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.



Кто погиб во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала



Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала

