Це не був ракетний удар, – в Ірані спростовують версію про збиття літака МАУ

Пасажирський літак МАУ рейсу PS752 не міг бути збитий ракетою, оскільки на цій висоті в той же час летіли ще декілька авіасуден.

Такий висновок зробили в Організації цивільної авіації Ірану. Своєю чергою, глава іранської комісії, що розслідує причини авіакатастрофи, наголосив: на місці трагедії фахівці не знайшли жодних уламків ракет.

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Фото, на якому зображені такі уламки і які були поширені у мережі напередодні, в Ірані називають фейком.



Це фото, вперше оприлюднене у твіттері та начебто зроблене на місці трагедії, в Ірані називають фейком

Існує повна координація між усіма військовими та цивільними секторами в Ірані, у той же час (коли трапилась авіакатастрофа з літаком МАУ – 24 канал) десятки іранських та іноземних літаків пролітали над безпечним простором Ірану,

– наголосив глава Організації громадянської авіації Алі Абідзаде.

Він також додав, що Іран та Україна можуть перевірити цю інформацію, адже зараз пріоритетом є – визначення причини аварії.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Попередні версії причин авіакатастрофи:

У РНБО розглядають 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень.

До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту .

. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ з агорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту. Водночас, державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Тим часом американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні передають, що український пасажирський літак збила іранська ракета, випущена протиповітряною обороною країни.

Сумніви щодо технічних несправностей українського літака має й американський лідер Дональд Трамп. Він каже: ймовірно, "хтось здійснив помилку" і "трапилось щось дуже жахливе".



Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу