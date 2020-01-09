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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – Newsweek

      852 Читать новость на русском
      У Пентагоні вважають, що літак МАУ збила ракета / censor.net.ua

      Український літак МАУ в Ірані був збитий іранською зенітною ракетою. За даними джерел в Пентагоні, інцидент був випадковим.

      Про це повідомляє Newsweek та CBS з посиланням на джерела в Пентагоні.

      Зверніть увагу: У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

      Протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу баз США, який був відповіддю на вбивство США генерала Касема Сулеймані,
      – йдеться в повідомленні.

      За даними джерела в Пентагоні, інцидент був випадковим.

      Випадкове знищення українського літака іранською протиповітряною обороною підтвердили і високопоставлені джерела в розвідці США, а також співробітник іракської розвідки. Вони висунули припущення, що у літак влучила ракета Toр-M1.

      Центральне командування Збройних сил США наразі не коментує інформацію.

      Новина доповнюється...

       

       

      У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані
      сьогодні
      8472
      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини США Пентагон Жертви авіація МАУ Новини України
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