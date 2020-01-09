Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – Newsweek

Український літак МАУ в Ірані був збитий іранською зенітною ракетою. За даними джерел в Пентагоні, інцидент був випадковим.

Про це повідомляє Newsweek та CBS з посиланням на джерела в Пентагоні.

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Протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу баз США, який був відповіддю на вбивство США генерала Касема Сулеймані,

– йдеться в повідомленні.

За даними джерела в Пентагоні, інцидент був випадковим.

Випадкове знищення українського літака іранською протиповітряною обороною підтвердили і високопоставлені джерела в розвідці США, а також співробітник іракської розвідки. Вони висунули припущення, що у літак влучила ракета Toр-M1.

Центральне командування Збройних сил США наразі не коментує інформацію.

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