Авіакатастрофа в Ірані: США готові надати Україні "всю можливу допомогу"
США висловили співчуття рідним та близьких загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані. А також заявили про готовність надати Україні всю необхідну допомогу.
Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео, пише The Telegraph.
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Державний департамент США висловлює свої глибокі співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів та членів екіпажу, загиблих внаслідок трагічної аварії рейсу PS 752 "Міжнародних авіаліній України",
– зазначив Помпео.
За словами держсекретаря США, країна продовжить уважно слідкувати за подією, а за потреби – надасть Україні всю можливу допомогу.
США також закликають до "повної співпраці в усіх розслідуваннях причин аварії".
Що може стати на заваді ефективному розслідуванню авіакатастрофи
- Відповідно до міжнародних правил саме Іран повинен очолити розслідування трагедії.
- Однак державі може не вистачити технічних можливостей для розслідування. Інша перешкода – загострення конфлікту між США та Іраном.
- 8 січня, у день падіння літака, Іран обстріляв ракетами американську авіабазу на території Іраку. США ж напередодні заборонили авіарейси над Іраном і Іраком.
Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами вилетить в Іран ввечері 8 січня.
- Австралійський авіаексперт заявив, що у кабіні пілота міг статись вибух.
- Попередня причина аварії – технічна несправність двигуна. Остаточну озвучать після рішення спеціальної комісії.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.
Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його словами підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.