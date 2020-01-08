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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа в Ірані: США готові надати Україні "всю можливу допомогу"

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      США готові допомагати Україні з розслідуванням авіакатастрофи / dw.com

      США висловили співчуття рідним та близьких загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані. А також заявили про готовність надати Україні всю необхідну допомогу.

      Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео, пише The Telegraph.

      Детально! Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Державний департамент США висловлює свої глибокі співчуття сім'ям і друзям 176 пасажирів та членів екіпажу, загиблих внаслідок трагічної аварії рейсу PS 752 "Міжнародних авіаліній України",
      – зазначив Помпео.

      За словами держсекретаря США, країна продовжить уважно слідкувати за подією, а за потреби – надасть Україні всю можливу допомогу.

      США також закликають до "повної співпраці в усіх розслідуваннях причин аварії".

      Що може стати на заваді ефективному розслідуванню авіакатастрофи

      • Відповідно до міжнародних правил саме Іран повинен очолити розслідування трагедії.
      • Однак державі може не вистачити технічних можливостей для розслідування. Інша перешкода – загострення конфлікту між США та Іраном.
      • 8 січня, у день падіння літака, Іран обстріляв ракетами американську авіабазу на території Іраку. США ж напередодні заборонили авіарейси над Іраном і Іраком.

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      Що відомо про конфлікт Ірану та США?Конфлікт між країнами загострився після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Наказ про його вбивство особисто віддав американський президент Дональд Трамп.

      Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", а його словами підтвердив обстріл 8 січня американських баз в Іраку.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Новини України Новини США Майк Помпео Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Жертви
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