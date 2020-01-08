Іран погрожує новими атаками всередині США: відео

Корпус Вартових Ісламської Революції Ірану погрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану по військових базах американців в Іраку.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї також заявив, що удари по США буде завдано, якщо Вашингтон здійснить будь які військові дії щодо Тегерану. Про це повідомляє CNN.

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Якщо США будуть мститись, Тегеран відповість сильніше і більш нищівно,

– попередив начальник штабу армії Ірану генерал-майор Мохаммед Бакер.

Дивіться відео прямої мови верховного лідера Ірану Хаменеї:

Відзначимо, що уночі 8 січня в результати атаки Ірану на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку загинули 80 осіб. Американців серед них попередньо немає.

Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.

Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

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