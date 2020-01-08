Трамп вперше прокоментував напад Ірану на бази США

Іранські ракети впали поблизу американських військових баз, але американців не зачепили. Тож президент США Дональд Трамп так і не вийшов до ЗМІ, а прокоментував ситуацію з нападом Ірану у твіттері.

"Усе добре!" – заспокоїв Трамп американців. Щоправда, додав, що остаточні висновки будуть вранці.

Детальніше про напад: Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку

Ракети запустили з Ірану на дві військові бази, розташовані в Іраку. Оцінка жертв і пошкоджень відбуваються просто зараз. Все йде нормально! У нас найпотужніші й добре оснащені війська у світі! Я зроблю заяву завтра вранці,

– твітнув Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Водночас із Трампом міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф теж написав твіт.

Іран вжив пропорційних заходів щодо самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН. Удари були спрямовані на базу, з якої було розпочато боягузливий напад на наших громадян та вищих посадових осіб,

– написав Заріф.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

Обмінявшись твітами, лідери США та Ірану наразі ситуацію більше не коментують.

3 січня вбили іранського генерала Касема Сулеймані за особистим наказом президента США Дональда Трампа.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність, а так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

У ніч на 8 січня Пентагон підтвердив, що з території Ірану ракетами атакували дві військові бази з американськими солдатами.

Наразі відомо, що в Білому домі була нарада силовиків, але не відомо про її результати. Дональд Трамп пообіцяв виступити з приводу нападу Ірану вранці.

Нагадаємо: Трамп наразі не буде робити екстрене звернення до нації через напад Ірану