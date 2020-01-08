Трамп впервые прокомментировал нападение Ирана на базы США
Иранские ракеты упали вблизи американских военных баз, но американцев не тронули. Поэтому президент США Дональд Трамп так и не вышел к СМИ, а прокомментировал ситуацию с нападением Ирана в твиттере.
"Все хорошо!" – успокоил Трамп американцев. Правда, добавил, что окончательные выводы будут утром.
Подробнее о нападении: Иран ракетами атаковал две американские базы в Ираке
Ракеты запустили из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Оценка жертв и повреждений происходит прямо сейчас. Все идет нормально! У нас самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире! Я сделаю заявление завтра утром,
– твитнул Трамп.
Одновременно с Трампом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф тоже написал твит.
Иран принял пропорциональные меры по самозащите в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Удары были направлены на базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц,
– написал Зариф.
Обменявшись твитами, лидеры США и Ирана пока ситуацию более не комментируют.
Конфликт Ирана и США: главное
- 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани по личному приказу президента США Дональда Трампа.
- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
- 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность, а так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
- В ночь на 8 января Пентагон подтвердил, что с территории Ирана ракетами атаковали две военные базы с американскими солдатами.
- Известно, что в Белом доме было совещание силовиков, но не известно о результатах. Дональд Трамп пообещал выступить по поводу нападения Ирана утром.
Напомним: Трамп пока не будет делать экстренное обращение к нации из-за нападения Ирана