Трамп впервые прокомментировал нападение Ирана на базы США

Иранские ракеты упали вблизи американских военных баз, но американцев не тронули. Поэтому президент США Дональд Трамп так и не вышел к СМИ, а прокомментировал ситуацию с нападением Ирана в твиттере.

"Все хорошо!" – успокоил Трамп американцев. Правда, добавил, что окончательные выводы будут утром.

Подробнее о нападении: Иран ракетами атаковал две американские базы в Ираке

Ракеты запустили из Ирана на две военные базы, расположенные в Ираке. Оценка жертв и повреждений происходит прямо сейчас. Все идет нормально! У нас самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире! Я сделаю заявление завтра утром,

– твитнул Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Одновременно с Трампом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф тоже написал твит.

Иран принял пропорциональные меры по самозащите в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Удары были направлены на базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высших должностных лиц,

– написал Зариф.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. - Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

Обменявшись твитами, лидеры США и Ирана пока ситуацию более не комментируют.

3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани по личному приказу президента США Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

7 января Иран привел свои войска в боевую готовность, а так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Пентагон подтвердил, что с территории Ирана ракетами атаковали две военные базы с американскими солдатами.

Известно, что в Белом доме было совещание силовиков, но не известно о результатах. Дональд Трамп пообещал выступить по поводу нападения Ирана утром.