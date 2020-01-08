Трамп не будет делать экстренное обращение к нации из-за нападения Ирана

Президент США Дональд Трамп не намерен в ближайшее время обращаться к нации в связи с атакой Ирана на военные базы с американскими солдатами. Тем временем Корпус стражей исламской революции грозит в "третьей волне мести" атаковать объекты на территории США.

Сначала в Белом доме заявили, что Трамп обратится к американцам из-за событий в Ираке, но впоследствии опровергли это: мол, президент в ближайшее время выступать перед СМИ не собирается. Об этом сообщили в CNN .

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В информационном агентстве говорят, что чиновники, которые имели экстренное совещание по поводу событий на Ближнем Востоке, без комментариев поехали из Белого дома.

Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил в своем телеграмм-канале, нацелен на Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и объекты в США на "третьей волне операции" Мученик Сулеймани" – если кто-то атакует Иран.

В Пентагоне говорят, что США будут реагировать, но как именно – не уточняют.

Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.

Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который посмеет угрожать американцам. А в это время на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона человек.

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев отвести свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.

5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.

7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Пентагон подтвердил, что с территории Ирана ракетами атаковали две военные базы с американскими солдатами. Как будет реагировать Белый дом – пока не известно.