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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Трамп не будет делать экстренное обращение к нации из-за нападения Ирана

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      Дональд Трамп, президент США / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп не намерен в ближайшее время обращаться к нации в связи с атакой Ирана на военные базы с американскими солдатами. Тем временем Корпус стражей исламской революции грозит в "третьей волне мести" атаковать объекты на территории США.

      Сначала в Белом доме заявили, что Трамп обратится к американцам из-за событий в Ираке, но впоследствии опровергли это: мол, президент в ближайшее время выступать перед СМИ не собирается. Об этом сообщили в CNN

      Читайте также: Иран ракетами атаковал две американские базы в Ираке

      В информационном агентстве говорят, что чиновники, которые имели экстренное совещание по поводу событий на Ближнем Востоке, без комментариев поехали из Белого дома.

      Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил в своем телеграмм-канале, нацелен на Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и объекты в США на "третьей волне операции" Мученик Сулеймани" – если кто-то атакует Иран. 

      В Пентагоне говорят, что США будут реагировать, но как именно – не уточняют.

      Конфликт Ирана и США: главное

      • Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.
      • Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
      • Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который посмеет угрожать американцам. А в это время на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона человек. 
      • Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев отвести свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
      • 5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. 
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов. 
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке. 
      • В ночь на 8 января Пентагон подтвердил, что с территории Ирана ракетами атаковали две военные базы с американскими солдатами. Как будет реагировать Белый дом – пока не известно.

      К теме: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Дональд Трамп Конфликт между США и Ираном Ирак
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