Трамп не будет делать экстренное обращение к нации из-за нападения Ирана
Президент США Дональд Трамп не намерен в ближайшее время обращаться к нации в связи с атакой Ирана на военные базы с американскими солдатами. Тем временем Корпус стражей исламской революции грозит в "третьей волне мести" атаковать объекты на территории США.
Сначала в Белом доме заявили, что Трамп обратится к американцам из-за событий в Ираке, но впоследствии опровергли это: мол, президент в ближайшее время выступать перед СМИ не собирается. Об этом сообщили в CNN.
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В информационном агентстве говорят, что чиновники, которые имели экстренное совещание по поводу событий на Ближнем Востоке, без комментариев поехали из Белого дома.
Тем временем Корпус стражей исламской революции заявил в своем телеграмм-канале, нацелен на Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и объекты в США на "третьей волне операции" Мученик Сулеймани" – если кто-то атакует Иран.
В Пентагоне говорят, что США будут реагировать, но как именно – не уточняют.
Конфликт Ирана и США: главное
- Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.
- Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
- Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который посмеет угрожать американцам. А в это время на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона человек.
- Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев отвести свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
- 5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, впоследствии уточнил: не выйдет, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
- 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
- 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
- В ночь на 8 января Пентагон подтвердил, что с территории Ирана ракетами атаковали две военные базы с американскими солдатами. Как будет реагировать Белый дом – пока не известно.
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