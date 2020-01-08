Трамп не буде робити екстрене звернення до нації через напад Ірану

Президент США Дональд Трамп не має наміру найближчим часом звертатися до нації у зв'язку з атакою Ірану на військові бази американськими солдатами. Тим часом Корпус вартових ісламської революції погрожує у "третій хвилі помсти" атакувати об'єкти на території США.

Спершу в Білому домі заявили, що Трамп звернеться до американців через події в Іраку, та згодом спростували це: мовляв, президент найближчим часом виступати перед ЗМІ не збирається. Про це повідомили в CNN.

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У інформаційному агентстві кажуть, що чиновники, які мали екстрену нараду з приводу подій на Близькому Сході, без коментарів поїхали з Білого дому.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції заявив у своєму телеграм-каналі, що націлений на Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль та об'єкти в США на "третій хвилі операції "Мученик Сулеймані" – якщо будь-хто атакує Іран.

У Пентагоні наразі Кажуть, що США будуть реагувати, але як саме – не уточнюють.

Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа.

Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей.

Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.

5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.

6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

У ніч на 8 січня Пентагон підтвердив, що з території Ірану ракетами атакували дві військові бази з американськими солдатами. Як реагуватиме Білий дім – поки не відомо.

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