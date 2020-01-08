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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Трамп не буде робити екстрене звернення до нації через напад Ірану

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      Дональд Трамп, президент США / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп не має наміру найближчим часом звертатися до нації у зв'язку з атакою Ірану на військові бази американськими солдатами. Тим часом Корпус вартових ісламської революції погрожує у "третій хвилі помсти" атакувати об'єкти на території США.

      Спершу в Білому домі заявили, що Трамп звернеться до американців через події в Іраку, та згодом спростували це: мовляв, президент найближчим часом виступати перед ЗМІ не збирається. Про це повідомили в CNN

      Читайте також: Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку

      У інформаційному агентстві кажуть, що чиновники, які мали екстрену нараду з приводу подій на Близькому Сході, без коментарів поїхали з Білого дому.

      Тим часом Корпус вартових ісламської революції заявив у своєму телеграм-каналі, що націлений на Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль та об'єкти в США на "третій хвилі операції "Мученик Сулеймані" – якщо будь-хто атакує Іран. 

      У Пентагоні наразі Кажуть, що США будуть реагувати, але як саме – не уточнюють.

      Конфлікт Ірану та США: головне

      • Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа.
      • Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".
      • Дональд Трамп заявив, що США знайдуть і знищать будь-якого терориста, який загрожуватиме американцям. Тим часом на церемонію прощання з Сулеймані в Ірані зібралося понад мільйон людей. 
      • Парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій зобов'язав уряд попросити американців забрати свої війська геть із території країни. Однак у США сказали, що вклали у військові бази мільярди доларів і нікуди не підуть.
      • 5 січня Іран заявив, що виходить з ядерної угоди. Щоправда, згодом уточнив: не вийде, якщо послаблять санкції. Водночас на екстреній нараді в НАТО дійшли згоди щодо того, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. 
      • 6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів. 
      • 7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході. 
      • У ніч на 8 січня Пентагон підтвердив, що з території Ірану ракетами атакували дві військові бази з американськими солдатами. Як реагуватиме Білий дім – поки не відомо.

      До теми: Ліквідація Сулеймані в Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

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      7 січня
      25153
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ірак Конфлікт між США та Іраном Іран Дональд Трамп
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