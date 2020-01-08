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      Иран угрожает новыми атаками внутри США: видео

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      Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / annahar.com

      Корпус Стражей Исламской Революции Ирана угрожает атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана по военным базам американцев в Ираке.

      Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также заявил, что удары по США будет нанесен, если Вашингтон осуществит любые военные действия в отношении Тегерана. Об этом сообщает CNN.

      К теме: Иран ракетами атаковал американские базы: 80 жертв

      Если США будут мстить, Тегеран ответит сильнее и более сокрушительно,
      – предупредил начальник штаба армии Ирана генерал-майор Мохаммед Бакер.

      Смотрите видео прямого языка верховного лидера Ирана Хаменеи:

      Отметим, что ночью 8 января в результаты атаки Ирана на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке погибли 80 человек. Американцев среди них предварительно нет.

      После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо" и напомнил, что в США "самые мощные войска". Он также пообещал сделать более конкретное заявление впоследствии.

      Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

       

      Конфликт Ирана и США: что нужно знать

      • Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который угрожает американцам. Тем временем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона людей.
      • Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев убрать свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не пойдут.
      • 5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, потом уточнил: не получится, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО пришли к согласию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

       

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Новости политики Конфликт между США и Ираном Дональд Трамп Новости США
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