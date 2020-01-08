Иран ракетами атаковал американские базы: 80 жертв

В результате атаки Ирана на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке погибли 80 человек. Американцев среди них предварительно нет.

Пока более детальной информации о количестве жертв в результате ракетного обстрела нет, сообщает иранский телеканал Press TV.

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Иран намерен ударить еще по 100 целям в ответ на предыдущий обстрел со стороны США и убийство Сулеймани. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.

80 человек погибли во время ракетных атак Ирана на американские базы в Ираке,

– говорится в сообщении.

После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо" и напомнил, что в США "самые мощные войска". Он также пообещал сделать более конкретное заявление впоследствии.

Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

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