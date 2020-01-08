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      Иран ракетами атаковал американские базы: 80 жертв

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      В результате атаки Ирана на американские базы погибло 80 человек, – СМИ / Фото из соцсетей

      В результате атаки Ирана на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке погибли 80 человек. Американцев среди них предварительно нет.

      Пока более детальной информации о количестве жертв в результате ракетного обстрела нет, сообщает иранский телеканал Press TV.

      Реакция США: Трамп не будет делать экстренное обращение к нации через нападение Ирана

      Иран намерен ударить еще по 100 целям в ответ на предыдущий обстрел со стороны США и убийство Сулеймани. Об этом сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.

      80 человек погибли во время ракетных атак Ирана на американские базы в Ираке,
      – говорится в сообщении.

      После нападения Ирана на американские базы президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию только в твиттере. Американский президент подчеркнул, что "все хорошо" и напомнил, что в США "самые мощные войска". Он также пообещал сделать более конкретное заявление впоследствии.

      Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

       

      Конфликт Ирана и США: что нужно знать

      • Дональд Трамп заявил, что США найдут и уничтожат любого террориста, который угрожает американцам. Тем временем на церемонию прощания с Сулеймани в Иране собралось более миллиона людей.
      • Парламент Ирака принял резолюцию, в которой обязал правительство попросить американцев убрать свои войска прочь с территории страны. Однако в США сказали, что вложили в военные базы миллиарды долларов и никуда не уйдут.
      • 5 января Иран заявил, что выходит из ядерной сделки. Правда, потом уточнил: не получится, если ослабят санкции. В то же время на экстренном совещании в НАТО пришли к согласию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Новости политики Конфликт между США и Ираном Ирак Новости США
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