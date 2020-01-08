Іран ракетами атакував американські бази: 80 жертв

В результати атаки Ірану на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку загинули 80 осіб. Американців серед них попередньо немає.

Наразі детальнішої інформації про кількість жертв в результаті ракетного обстрілу немає, повідомляє іранський телеканал Press TV.

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Іран має намір вдарити ще по 100 цілях у відповідь на попередній обстріл з боку США та вбивство Сулеймані. Про це повідомив телеканал із посиланням на власні джерела.

80 осіб загинули під час ракетних атак Ірану на американські бази в Іраку,

– мовиться у повідомленні.

Після нападу Ірану на американські бази президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію лише у твіттері. Американський президент наголосив, що "все добре" та нагадав, що в США "найпотужніші війська". Він також пообіцяв зробити конкретнішу заяву згодом.

Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

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