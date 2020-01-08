Авиакатастрофа в Иране: США готовы предоставить Украине "всю возможную помощь"
США выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. А также заявили о готовности предоставить Украине всю необходимую помощь.
Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, пишет The Telegraph.
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Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших вследствие трагической аварии рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины",
– сказал Помпео.
По словам госсекретаря США, страна продолжит внимательно следить за событием, а при необходимости – окажет Украине всю возможную помощь.
США также призывают к "полному сотрудничеству во всех расследованиях причин аварии".
Что может помешать эффективному расследованию авиакатастрофы
- В соответствии с международными правилами именно Иран должен возглавить расследование трагедии.
- Однако государству может не хватить технических возможностей для расследования. Другое препятствие – обострение конфликта между США и Ираном.
- 8 января, в день падения самолета, Иран обстрелял ракетами американскую авиабазу на территории Ирака. США же накануне запретили авиарейсы над Ираном и Ираком.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находились 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами вылетит в Иран вечером 8 января.
- Австралийский авиаэксперт заявил, что в кабине пилота мог произойти взрыв.
- Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.
Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его словами подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.