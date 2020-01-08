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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа в Иране: США готовы предоставить Украине "всю возможную помощь"

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      США готовы помогать Украине по расследованию авиакатастрофы / dw.com

      США выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. А также заявили о готовности предоставить Украине всю необходимую помощь.

      Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, пишет The Telegraph.

      Детально! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших вследствие трагической аварии рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины",
      – сказал Помпео.

      По словам госсекретаря США, страна продолжит внимательно следить за событием, а при необходимости – окажет Украине всю возможную помощь.

      США также призывают к "полному сотрудничеству во всех расследованиях причин аварии".

      Что может помешать эффективному расследованию авиакатастрофы

      • В соответствии с международными правилами именно Иран должен возглавить расследование трагедии.
      • Однако государству может не хватить технических возможностей для расследования. Другое препятствие – обострение конфликта между США и Ираном.
      • 8 января, в день падения самолета, Иран обстрелял ракетами американскую авиабазу на территории Ирака. США же накануне запретили авиарейсы над Ираном и Ираком.

      Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      Что известно о конфликте Ирана и США?Конфликт между странами обострился после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Приказ о его убийстве лично отдал американский президент Дональд Трамп.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", а его словами подтвердил обстрел 8 января американских баз в Ираке.

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      сегодня
      26757
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Конфликт между США и Ираном Майк Помпео Новости США
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