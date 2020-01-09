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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: відео

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      Літак МАУ впав в Ірані 8 січня / Getty images

      Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 8 січня. Усі 176 людей загинули. У мережі з'явилося відео змодельованого польоту українського лайнера з моментом авіакатастрофи.

      У мережі опублікували декілька відео тривалістю приблизно 2 хвилини 20 секунд. Насправді зв’язок з літаком зник через 6 хвилин після початку польоту.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      На відео у літака загорілися обидва двигуни. Після цього він почав падати.

      У мережі відтворили авіакатастрофу літака МАУ: відео з ютуб-каналу runsame

      У мережі змоделювали падіння літака МАУ: відео

      Як впав літак МАУ: відео з ютуб-каналу runsame

      Важливо! Відео опубліковане у соцмережах не є єдиним та остаточним варіантом розвитку авіакатастрофи. Відео, ймовірно, створили любителі, які намагалися відтворити події.

      Одразу після трагедії у мережі з'явилося відео моменту авіакастрофи українського літака МАУ. На відео видно, як літак різко знижується, а при зіткненні із землею на небі з'являється яскравий спалах.

      Дивіться відео очевидців падіння українського літака в Ірані:

      Зауважимо, що екіпаж іншого судна бачив, як горить літак МАУ. Усі деталі від іранських слідчих – за посиланням.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

      Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

      За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак досі розглядають декілька версій.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Версії авіакатастрофи літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ Жертви авіація Новини України Конфлікт між США та Іраном Аварії та ДТП
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