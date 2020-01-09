В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране 8 января. Все 176 человек погибли. В сети появилось видео смоделированного полета украинского лайнера с моментом авиакатастрофы.

В сети опубликовали несколько видео продолжительностью 2 минуты 20 секунд. На самом деле связь с самолетом пропала через 6 минут после начала полета.

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На видео у самолета загорелись оба двигателя. После этого он начал падать.

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Важно! Видео опубликовано в соцсетях не является единственным и окончательным вариантом развития авиакатастрофы. Видео, вероятно, создали любители, которые пытались воспроизвести события.

Сразу после трагедии в сети появилось видео момента авиакастрофе украинского самолета МАУ. На видео видно, как самолет резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

Смотрите видео очевидцев падения украинского самолета в Иране:

Заметим, что экипаж другого судна видел, как горит самолет МАУ. Все детали от иранских следователей – по ссылке.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа



Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала