18:22
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ в Иране: видео

      29 Читати новину українською

      Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране 8 января. Все 176 человек погибли. В сети появилось видео смоделированного полета украинского лайнера с моментом авиакатастрофы.

      В сети опубликовали несколько видео продолжительностью 2 минуты 20 секунд. На самом деле связь с самолетом пропала через 6 минут после начала полета.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      На видео у самолета загорелись оба двигателя. После этого он начал падать.

      В сети воссоздали авиакатастрофу самолета МАУ: видео с ютуб-канала runsame

      В сети смоделировали падение самолета МАУ: видео

      Как упал самолет МАУ: видео с ютуб-канала runsame

      Важно! Видео опубликовано в соцсетях не является единственным и окончательным вариантом развития авиакатастрофы. Видео, вероятно, создали любители, которые пытались воспроизвести события.

      Сразу после трагедии в сети появилось видео момента авиакастрофе украинского самолета МАУ. На видео видно, как самолет резко снижается, а при столкновении с землей на небе появляется яркая вспышка.

      Смотрите видео очевидцев падения украинского самолета в Иране:

      Заметим, что экипаж другого судна видел, как горит самолет МАУ. Все детали от иранских следователей – по ссылке.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.

      авіакатастрофа мау іран причини трагедії
      Версии авиакатастрофы самолета МАУ / Инфографика 24 канала

      На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: видео падения самолета
      сегодня
      31133
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП авиация Конфликт между США и Ираном Жертвы МАУ Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:12 В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика
      Анастасія Зазуляк 8
      сегодня , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8424
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      250
      сегодня , 15:30 Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу
      Антон Голобородько 95
      сегодня , 15:00 Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"
      Максим Юсін 2360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук