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      Экипаж другого судна видел, как горит самолет МАУ: детали от иранских следователей

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      Экипаж другого судна видел, как горит самолет МАУ / Getty images

      Самолет МАУ разбился 8 января в авиакатастрофе возле Тегерана. Вблизи украинского воздушного судна летел другой самолет. Его экипаж видел, как украинский лайнер горел перед столкновением с землей.

      Согласно опубликованному иранским отчету, очевидцы, среди которых люди на земле, а также экипаж самолета, летевшего на высокой высоте, видели, как самолет горел в воздухе.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

      В отчете указано, что направление столкновения указывает, что самолет сначала направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии.

      Накануне иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ потеряна. Кроме того, члены экипажа не обращались за помощью черезь связь с диспетчером.

      Обратите внимание: Авиакатастрофа МАУ в Иране: видео падения самолета

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно

      Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

      Важно! Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

      По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако причины еще устанавливаются. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сначала опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако затем информация об этом исчезла.

      На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

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      Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики МАУ Иран Жертвы авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Аварии и ДТП Пожар Конфликт между США и Ираном
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