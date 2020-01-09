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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Екіпаж іншого судна бачив, як горить літак МАУ: деталі від іранських слідчих

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      Екіпаж іншого судна бачив, як горить літак МАУ / Getty images

      Літак МАУ розбився 8 січня в авіакатастрофі поблизу Тегерана. Поблизу українського повітряного судна летів інший літак. Його екіпаж бачив, як український лайнер горів перед зіткненням з землею.

      Згідно з опублікованим іранським звітом, очевидці, серед яких люди на землі, а також екіпаж літака, що летів на високій висоті, бачили, як літак горів у повітрі.

      Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      За їхніми словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна із землею, після чого стався вибух.

      У звіті зазначено, що напрямок зіткнення вказує, що літак, який спочатку прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув направо і попрямував у бік аеропорту в момент аварії.

      Напередодні іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ втрачена. Окрім того, члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв’язок з диспетчером.

      Зверніть увагу: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відео падіння літака

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

      Важливо! Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

      Під час брифінгу президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

      За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна. Однак причини ще встановлюються. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.

      На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

      авіакатастрофа іран мау загиблі жертви
      Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Жертви Іран Новини політики МАУ Конфлікт між США та Іраном Пожежа Аварії та ДТП
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