Премьер Австралии заявил, что Иран сбил самолет МАУ нечаянно

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что падение украинского самолета МАУ в Тегеране "не предусматривает умышленных действий". Такое заявление политик сделал после того, как официальные лица США сообщили, что Иран мог по ошибке сбить самолет.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады и Соединенные Штаты... Это просто ужасное событие, и мы окажем любую возможную поддержку", – сказал Моррисон, сообщает CNN.

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Он также призвал провести расследование авиакатастрофы.

"Необходимо провести полное и прозрачное расследование этого ужасного события, и это будет включать все усилия, чтобы обеспечить восстановление черных ящиков", – сказал австралийский премьер.

Что заявляли об авиакатастрофе мировые лидеры

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти через определенное внешнее воздействие. В то же время он отметил, что "кто-то мог просто ошибиться".

Источники в Пентагоне говорят, что иранская ракета попала в самолет, поскольку противовоздушная оборона Ирана, вероятно, все еще была активна после ракетного обстрела баз США. Этот ракетный обстрел произошел за несколько часов до крушения судна авиакомпании МАУ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет нечаянно сбила ракета класса "земля-воздух", которую эту выпустили военно-воздушные силы Ирана.

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Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Аппарат следовавшего из Тегерана в Борисполь.

Все 176 человек на борту погибли: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.

После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.

На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.



Место крушения самолета МАУ в Иране / карта 24 канала

Какие версии причин катастрофы украинского самолета

В аэропорту Имама предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.

В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации сообщили, что самолет загорелся из-за технических проблем. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе и вскоре упал и взорвался из-за большого количества топлива.

Версия неисправности двигателей пока не подтверждается, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

В авиакомпании МАУ отрицают ошибку экипажа самолета.

Взрыв мог случиться в середине самого самолета, считает австралийский авиаэксперт Джефри Томас.

Пилот самолета от начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

Авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. По данным американских СМИ, самолет нечаянно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана эти версии категорически возразила.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет на самом деле сбила иранская ракета. На это же намекнул президент США Дональд Трамп, а потом об этом же говорил британский премьер Борис Джонсон.

Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.

Появилось видео катастрофы самолета, подлинность которого подтвердил именитое американское издание The New York Times. Расследователи из Bellingcat установили геолокацию ролика.

Смотрите видео катастрофы самолета МАУ, подтверждено журналистами:



Главные версии причин крушения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала