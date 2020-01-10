Прем'єр Австралії заявив, що Іран збив літак МАУ ненавмисно

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що падіння українського літака МАУ в Тегерані "не передбачає умисних дій". Таку заяву політик зробив після того, як офіційні особи США повідомили, що Іран міг помилково збити літак.

"Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати... Це просто жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку", – сказав Моррісон, повідомляє CNN.

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Він також закликав провести розслідування авіакатастрофи.

"Необхідно провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої події, і це включатиме всі зусилля, щоб забезпечити відновлення чорних скриньок", – сказав австралійський прем’єр.

Що заявляли про авіакатастрофу світові лідери

Президент США Дональд Трамп заявив, що катастрофа літака могла статися через певний зовнішній вплив. Водночас він зауважив, що "хтось міг просто помилитися".

Джерела в Пентагоні кажуть, що іранська ракета влучила в літак, оскільки протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, все ще була активною після ракетного обстрілу баз США. Цей ракетний обстріл стався за кілька годин до катастрофи судна авіакомпанії МАУ.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, літак збила іранська ракета класу "земля-повітря", але це було ненавмисно.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що літак ненавмисно збила ракета класу "земля – повітря", яку цю випустили військово-повітряні сили Ірану.

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Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану зранку 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. Авіасудно прямувало з Тегерану до Борисполя.

Усі 176 людей на борту загинули: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.

На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.



Місце катастрофи літака МАУ в Ірані / Мапа 24 каналу

Які версії причин катастрофи українського літака

В аеропорту Імама попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна .

. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації повідомили, що літак загорівся через технічні проблеми . Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі та невдовзі впав і вибухнув через велику кількість пального.

. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі та невдовзі впав і вибухнув через велику кількість пального. Версія несправності двигунів поки не підтверджується , повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

, повідомив український журналіст Юрій Бутусов. В авіакомпанії МАУ заперечують помилку екіпажу літака.

Вибух міг трапитися у середині самого літака, вважає австралійський авіаексперт Джефрі Томас.

Пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.

Авіакатастрофу міг спричинити удар ракетою , запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану ці версії категорично заперечила.

, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану ці версії категорично заперечила. Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак насправді збила іранська ракета. На це ж натякнув президент США Дональд Трамп, а потім про це ж говорив британський прем'єр Борис Джонсон.

На це ж натякнув президент США Дональд Трамп, а потім про це ж говорив британський прем'єр Борис Джонсон. Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети , проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.

, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський. В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи , причому 4з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.

, причому 4з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування. З'явилось відео катастрофи літака, справжність якого підтвердило імените американське видання The New York Times. Розслідувачі з Bellingcat встановили геолокацію ролика.

Дивіться відео катастрофи літака МАУ, підтверджене журналістами:



Головні версії причин катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу